Infografías del viernes 9 de enero de 2026

EEUU VENEZUELA - EE.UU. intercepta al petrolero Olina en aguas del Caribe en una operación conjunta del Departamento de Defensa y Seguridad Nacional con apoyo de infantes de Marina desde el portaviones USS Gerald R. Ford, siendo el quinto buque petrolero incautado recientemente.

EEUU ATAQUES - Desde la llegada a la Presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha atacado siete países, ha destruido al menos 35 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y ha amenazado con intervenciones bélicas a México, Cuba, Colombia y Groenlandia.

LATINOAMÉRICA SALARIO - El salario mínimo en Latinoamérica inicia 2026 con un promedio cercano a los 400 dólares mensuales mostrando fuertes disparidades entre países y una persistente pérdida de poder adquisitivo frente al costo de vida y la informalidad laboral.

FÚTBOL SUPERCOPA ESPAÑA - En una nueva edición del Clásico, el FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán en la final de la Supercopa de España el domingo en Yeda (Arabia Saudí).

FÚTBOL SUPERCOPA ESPAÑA - Las cifras del Clásico FC Barcelona-Real Madrid.

GLOBOS DE ORO - ‘One Battle After Another’, de Paul Thomas Anderson, encabeza con nueve nominaciones los Globos de Oro en cine, mientras que en televisión domina ‘The White Lotus’ con seis. La edición número 83 de los premios será el 11 de enero en Los Ángeles (EE.UU.).

FÚTBOL AMÉRICA - La Serie Río de la Plata 2026 se juega en Uruguay del 10 al 26 de enero con la participación clubes de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y Colombia en un torneo de verano de pretemporada.

ARTISTAS MÚSICA - Los 25 artistas mejor pagados de 2025 generaron ingresos conjuntos de 1.900 millones de dólares en un año marcado por el ascenso de Beyoncé y Taylor Swift como multimillonarias y por el liderazgo de figuras como Bad Bunny, Shakira y The Weeknd en la música global.EFE

