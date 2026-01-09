Agencias

Indonesia anuncia fin de la búsqueda con un niño español aún desaparecido tras naufragio

Labuan Bajo (Indonesia), 9 ene (EFE).- Los equipos de rescate de Indonesia dieron este viernes por finalizado el operativo de búsqueda de los restos del niño que aún quedan por rescatar tras el naufragio el 26 de diciembre de un barco turístico en aguas del Parque Nacional de Komodo, con una familia española con tres fallecidos y dos supervivientes, además del niño 10 años desaparecido.

La conclusión de la misión fue anunciada por oficiales de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS) de Indonesia, que coordinó el amplio despliegue, durante una comparecencia en la ciudad de Labuan Bajo.

