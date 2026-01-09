Hacienda convoca un CPFF el próximo miércoles para explicar a las CCAA el nuevo modelo de financiación autonómica

El Gobierno posee la mitad de los votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), situación que le permitiría aprobar su propuesta de financiación autonómica con el apoyo de tan solo una comunidad autónoma más. Este hecho adquiere relevancia ante la inminente convocatoria del CPFF para una sesión a realizarse el miércoles 14 de enero, en la que se expondrá a los Gobiernos regionales el nuevo modelo de distribución de recursos, según comunicaron a Europa Press fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con Europa Press, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decidió organizar esta reunión de carácter urgente con el objetivo de informar directamente a los representantes de las diferentes comunidades autónomas sobre el planteamiento diseñado por su departamento respecto a la reforma del sistema de financiación. Montero prevé detallar su enfoque en una comparecencia ante los medios este viernes, poco antes de la sesión formal con las autonomías.

El medio Europa Press precisó que la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera responde a una solicitud reiterada tanto de gobiernos regionales dirigidos por el PSOE como de administraciones autonómicas gobernadas por el PP. Estas regiones solicitaban desde hace semanas la apertura de un debate en torno a la financiación, reclamando que se despejaran dudas sobre el reparto de los fondos y los criterios aplicables en la asignación de los recursos estatales.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el principal foro multilateral de negociación donde el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos discuten, acuerdan y, en su caso, votan sobre las reglas y parámetros que rigen el sistema de financiación. El gobierno central, detalló Europa Press, tiene asignado el 50% de los votos en este órgano, lo que refuerza la importancia de la posición de cada autonomía a la hora de articular mayorías y de validar propuestas que configuren el modelo de reparto fiscal.

En la sesión convocada para el miércoles, se espera que Montero exponga los elementos centrales de la nueva propuesta de financiación autonómica y responda a las demandas planteadas previamente por las comunidades. Europa Press informó que parte del debate girará en torno al procedimiento para la actualización del modelo, la adaptación a las circunstancias económicas y sociales actuales, y el cumplimiento de los compromisos de financiación recogidos en las resoluciones parlamentarias y acuerdos previos.

La reforma del sistema de financiación autonómica figura como uno de los compromisos del actual Ejecutivo central, una cuestión a la que Montero otorga prioridad, según las fuentes consultadas por Europa Press. El interés de las comunidades autónomas por conocer los detalles de este proyecto ha motivado contactos e intercambios con el Gobierno central en las últimas semanas.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, los gobiernos autonómicos gobernados por distintos partidos políticos han manifestado la necesidad de un reparto más uniforme y de criterios transparentes para el cálculo de sus recursos, incluyendo variables como la población ajustada, el nivel de servicios públicos fundamentales y la compensación de déficits históricos de financiación. También han instado al Ejecutivo a acelerar la presentación de los borradores y escenarios base que sirvan de punto de partida para las negociaciones.

Durante la reunión del CPFF, los representantes regionales tendrán la oportunidad de formular observaciones y reclamaciones a las líneas maestras del modelo presentado por Hacienda. Europa Press añadió que la ministra de Hacienda ha manifestado en diversas ocasiones su disposición a recoger las sugerencias de las comunidades y a incorporar ajustes, siempre dentro de los límites legales y de los compromisos de estabilidad presupuestaria.

La sesión del miércoles supone, según Europa Press, el primer encuentro multilateral del CPFF del año, y la expectativa es que sirva de plataforma para alinear posiciones y definir una hoja de ruta para la reforma. El procedimiento legislativo y las implicaciones presupuestarias posteriores quedan condicionados a estos acuerdos y al respaldo que consiga el Gobierno en el marco del Consejo.

Europa Press informó que, durante su comparecencia del viernes, María Jesús Montero ofrecerá detalles adicionales a los medios sobre los ejes del nuevo modelo, antes de remitir el texto completo y la documentación técnica a los gobiernos autonómicos participantes en el CPFF. La coordinación con estos ejecutivos y su disposición a colaborar serán determinantes para que el proceso avance hacia consensos que permitan la actualización del sistema, vigente desde hace más de una década.

En los últimos meses, la demanda de actualización del modelo de financiación autonómica se ha incrementado tras la aparición de disparidades en la dotación de servicios públicos en distintos territorios y la presión derivada de la situación económico-financiera. Europa Press recogió la preocupación de varias regiones por los tiempos del proceso y por el impacto potencial en los presupuestos autonómicos futuros.

El desarrollo de la próxima sesión del CPFF y la reacción de las administraciones regionales marcarán los próximos pasos de la reforma, en la que el Ejecutivo central, según las fuentes citadas por Europa Press, buscará construir los apoyos necesarios para materializar el nuevo marco financiero autonómico.