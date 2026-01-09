Giorgia Meloni visitará Japón la próxima semana y se reunirá con Sanae Takaichi

Tokio, 9 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, visitará Japón a partir del jueves que viene y mantendrá una reunión con su homóloga nipona, la también conservadora Sanae Takaichi, confirmó este viernes el Gobierno japonés.

Japón espera que la visita, que se extenderá hasta el sábado, "fortalezca aún más las relaciones bilaterales, ya que este año se celebra el 160 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas" entre los dos países, detalló en un mensaje el Ministerio de Exteriores japonés.

El portavoz gubernamental nipón, Minoru Kihara, explicó además en una rueda de prensa que los detalles de la cumbre aún no se han definido, pero que las mandatarias seguramente tratarán un amplio abanico de temas, desde la situación internacional hasta asuntos regionales.

Se espera que durante la visita Takaichi y Meloni compartan una reunión y un almuerzo de trabajo.

La mandataria italiana visitó el archipiélago por última vez en febrero de 2024 y mantuvo una reunión con el entonces primer ministro japonés, Fumio Kishida, en la que trataron el desarrollo conjunto de un nuevo caza de combate, en el que Italia y Japón trabajan junto a Reino Unido desde 2022.

Takaichi y Meloni, ambas conservadoras, son actualmente las únicas dos mujeres mandatarias del G7, y su cálido abrazo en los márgenes de la última cumbre del G20 en Sudáfrica, el pasado noviembre, fue uno de los momentos más comentados del encuentro. EFE