Fondo gubernamental dio más de 178 millones en préstamos para vivienda en El Salvador

San Salvador, 8 ene (EFE).- El gubernamental Fondo Social para la Vivienda (FSV) de El Salvador otorgó más de 178 millones de dólares para la compra de casas al menos entre enero y noviembre de 2025, un 15,48 % más que en 2024, según cifras oficiales consultadas este jueves.

Los datos del FSV indican que se otorgaron 5.665 préstamos para la compra de vivienda nueva o usada por 178,59 millones de dólares, lo que representa un incremento de más de 23,95 millones de dólares frente a los 154,64 de los mismos meses en 2024.

Estos créditos, de los que el 52 % fue otorgado a mujeres y el 48 % a hombres, habrían beneficiado a unos 19.184 salvadoreños, según las cifras oficiales.

El FSV ha dado desde 1973 más de 3.644 millones de dólares en préstamos para vivienda, con más de 1,65 millones de salvadoreños favorecidos.

De acuerdo con el censo nacional de 2024 del Banco Central de Reserva, en El Salvador se registran 1,8 millones de viviendas, de las que 1,04 millones es propia y "totalmente pagada".

Según un estudio de 2022 de la estatal Superintendencia de Competencia, en la llamada Zona Metropolitana de San Salvador, cerca del 88 % de la vivienda nueva "se dirigió a perfiles de clientes con ingresos mayores a 1.500 dólares", mientras que el ingreso promedio del 90 % de los hogares salvadoreños era de 453,23 dólares. EFE