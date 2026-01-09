Excarcelan al excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri

Caracas, 8 ene (EFE).- El excandidato presidencial Enrique Márquez y el político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri, fueron excarcelados la noche de este jueves, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, después de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, anunciara excarcelaciones de "un número importante" de personas.

En un video publicado en X por la gremial, ambos dirigentes se pueden ver abrazando a allegados, en una zona del este de Caracas. Ambos se encontraban recluidos en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).EFE