El alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

El video que recoge el momento de la muerte de Reneé Good muestra, según congresistas demócratas y activistas presentes durante una rueda de prensa, que la mujer en ningún momento dirigió el vehículo que conducía contra los agentes federales que participaron en el operativo. De acuerdo con la pieza publicada por el medio fuente, la grabación, observada desde diferentes ángulos, revela que el agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que abrió fuego contra Good no se encontraba en riesgo inminente, ya que solo pudo haberse producido un breve contacto con el vehículo antes de que disparara tres veces, dos de ellas a través de la puerta del conductor.

Según informó el medio fuente, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, reiteró este viernes que la versión presentada por la Administración Trump y sus aliados contradice lo que pueden ver quienes observan las imágenes disponibles. Durante su comparecencia pública, Frey, quien lidera el ayuntamiento de la ciudad y pertenece al Partido Demócrata, afirmó: “No acepten mi palabra. No acepten su palabra. Miren el vídeo desde todos los ángulos”. El alcalde rechazó así tanto su propio punto de vista como el de la Casa Blanca, apelando a la evidencia audiovisual como único parámetro objetivo para interpretar los hechos.

El medio detalló que la muerte de Reneé Good ocurrió el pasado miércoles, cuando agentes de ICE actuaron en un operativo que terminó con disparos fatales hacia la mujer. Desde entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el movimiento MAGA, y miembros de su administración, han sostenido que Good trató de atropellar a los agentes federales, justificando así la reacción letal del oficial. La Casa Blanca emitió una declaración en la que se aseguraba que el agente del ICE solo disparó tras recibir un choque directo del automóvil, versión que la oposición y diversas grabaciones desacreditan según el testimonio de quienes han observado el video.

Durante la rueda de prensa reproducida por el medio fuente, varios representantes demócratas y militantes acusaron al presidente Trump, al vicepresidente JD Vance y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de interpretar con mala fe las imágenes. Según los mismos, el registro fílmico descarta de manera definitiva la hipótesis de una agresión intencional por parte de Good, mostrando que el oficial federal ya se encontraba apartado del vehículo al momento de accionar el arma en dos de los disparos.

El alcalde Frey insistió, de acuerdo con el medio fuente, en que el agente del ICE no sufrió heridas durante el incidente. Según su declaración, la supuesta lesión de cadera referida en la versión oficial podría haber ocurrido en circunstancias ajenas al enfrentamiento: “La lesión de cadera que dicen podría habérsela hecho cerrando la puerta del frigorífico. No le atropelló nadie”, expresó el funcionario, antes de subrayar que el agente pudo retirarse del lugar por sus propios medios, nombrando así la integridad física del oficial tras los hechos.

Tal como recogió el medio fuente, Frey también se refirió a la investigación en curso, criticando la actuación del FBI, dirigido por Kash Patel, quien ha sido identificado como un colaborador cercano del presidente Trump. El alcalde sugirió que la agencia federal ha excluido deliberadamente a la policía local de la investigación, interpretando este hecho como un indicio de que la Administración Trump pretendía definir de antemano los resultados de la pesquisa: “La Administración Trump decidió desde el principio la conclusión a la que va a terminar llegando”, señaló Frey.

Representantes de la oposición y diversos activistas expresaron su preocupación porque tras el fallecimiento de Good se haya desarrollado lo que describen como una campaña de descrédito contra su memoria. Frey calificó como “basura” la narrativa oficial impulsada desde el gobierno, y reiteró que se trata de una versión falsa de los hechos producidos la jornada del tiroteo. El alcalde recordó la responsabilidad que implica, en su opinión, tratar el caso con veracidad a la luz de las pruebas disponibles.

El evento ha generado numerosas reacciones en Minnesota y a nivel nacional, con sectores legislativos, civiles y de opinión invitados a observar las imágenes y formarse su propio juicio. El debate sobre la legitimidad de la actuación de ICE y la transparencia de la investigación federal sigue en curso, según señalaron fuentes del medio. La muerte de Reneé Good permanece como objeto de interés público y controversia política en medio del año electoral, mientras las autoridades federales y municipales continúan enfrentadas en la interpretación de los hechos.