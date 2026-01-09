Detienen a uno de los dueños del bar incendiado en Suiza por riesgo de fuga

El alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, expresó públicamente la existencia de "fallas en los controles periódicos" en el local Le Constellation, donde 40 personas perdieron la vida durante un incendio en la celebración de Año Nuevo, según consignaron medios suizos. Esta declaración resalta que entre los años 2020 y 2025, el establecimiento no fue sometido al régimen habitual de inspecciones de seguridad, lo que puso en evidencia serias omisiones en la supervisión de las condiciones del lugar. Bajo este contexto, la Fiscalía suiza dispuso la detención preventiva de uno de los propietarios del bar, fundamentando la decisión en el peligro de que la persona intente fugarse, de acuerdo con la información publicada por los medios de Suiza.

Según detalló la Fiscalía y publicó la prensa local, la medida cautelar aplicada al dueño responde al temor de que el implicado abandone el país para evadir la investigación, mientras continúan las pesquisas sobre la tragedia ocurrida en el resort alpino. El incendio, que dejó un saldo de 40 fallecidos durante una fiesta de Año Nuevo, generó fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control que deberían haberse aplicado en el local Le Constellation en los últimos cinco años. Tal como informó la Fiscalía suiza y corroboraron diversos medios, los registros oficiales no muestran inspecciones de seguridad realizadas entre 2020 y 2025, periodo en el que el bar funcionó sin que se revisaran sus instalaciones ni se certificara el estado de los sistemas de prevención y emergencia.

La investigación de las autoridades suizas incluyó una revisión exhaustiva de los documentos administrativos referentes al establecimiento, constatándose que en el lustro anterior al siniestro no existían actas ni reportes de visitas técnicas o controles periódicos. De acuerdo con las declaraciones recogidas por medios suizos y reiteradas por la Fiscalía, esta omisión constituye una de las principales líneas de investigación para determinar responsabilidades, no solo de los propietarios, sino del propio municipio y los servicios encargados de velar por la seguridad en locales que reciben al público en eventos masivos.

El medio informó que la detención preventiva permitirá avanzar en los interrogatorios y recabar documentación vinculada a la gestión del bar, el cumplimiento de normas y los vínculos laborales de quienes integran su plantilla de administración. Las pesquisas también buscan establecer si la ausencia de controles fue resultado de decisiones administrativas, sobrecarga en los servicios de inspección o posibles irregularidades dentro de la gestión municipal. Las autoridades han solicitado la colaboración de otros propietarios del local, así como testimonios de empleados y sobrevivientes de la tragedia, para reconstruir el desarrollo de la fiesta y los posibles fallos en los procedimientos de emergencia durante el incendio.

De acuerdo con lo recolectado por los medios suizos, la Fiscalía investiga si la falta de inspecciones contribuyó directamente a la magnitud del siniestro y al elevado número de víctimas, dado que parte de los informes recabados apuntan a deficiencias en salidas de emergencia, señalización dentro del local y funcionamiento de los equipos antiincendio. Además, la supervisión en bares y lugares de eventos en todo el país ha sido colocada bajo escrutinio, a raíz de la repercusión nacional que obtuvo el caso.

El incendio en Le Constellation tuvo lugar frente a más de 100 personas, en la mayor fiesta organizada en el lugar tras la pandemia. Según consignó la prensa local, el evento presentaba una sobreocupación respecto al aforo permitido y la salida del humo se vio dificultada por la disposición de las puertas y ventanas, hechos que están siendo evaluados por los peritos judiciales. El propietario detenido enfrenta cargos relativos al incumplimiento de deberes de seguridad y a la exposición de personas al peligro, mientras la Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de acción contra quienes resulten corresponsables por acción u omisión.