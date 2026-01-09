Chirey TIGGO 7 CSH obtiene cinco estrellas de seguridad en cuatro mercados clave y reafirma su compromiso con las familias

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de enero de 2026

· Chirey TIGGO 7 CSH se convierte en el único modelo chino con cinco estrellas de seguridad en China, Europa, Australia y el Sudeste Asiático, consolidando una estrategia global donde la protección de las familias es prioridad absoluta.

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Al cierre de 2025, Chirey TIGGO 7 CSH obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en ASEAN NCAP resaltando su posicionamiento como un SUV familiar diseñado bajo estándares globales.

De China a Europa, de Australia al Sudeste Asiático, TIGGO 7 CSH ha construido una trayectoria clara y consistente de excelencia en seguridad, convirtiendo la protección de los ocupantes en un eje central de la marca Chirey a nivel mundial.

Calificación récord de 94.68 puntos

ASEAN NCAP es reconocido por evaluar condiciones reales de conducción en el Sudeste Asiático, con especial énfasis en la seguridad de motociclistas, un factor clave en la región. En este contexto, TIGGO 7 CSH destacó al obtener calificación perfecta en dos categorías clave:· Protección a ocupantes adultos

· Sistemas de asistencia a la conducción

Este desempeño responde a un enfoque de ingeniería altamente localizado. El sistema de asistencia avanzada L2+ incorpora funciones como monitoreo de punto ciego (BSD) y alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), diseñadas para reducir riesgos en maniobras cotidianas como cambios de carril o aperturas de puertas en entornos urbanos complejos.

En términos de seguridad pasiva, la carrocería integra más de 61% de acero de alta resistencia, así como una viga frontal de aluminio de absorción de impactos, lo que protege eficazmente el habitáculo incluso en colisiones severas.

Cuatro certificaciones cinco estrellas: un hito único para una marca china

Con esta nueva calificación, Chirey TIGGO 7 CSH se convierte en el único modelo de origen chino que ha obtenido cinco estrellas en los cuatro principales programas de evaluación de seguridad del mundo:· C-NCAP (China)

· Euro NCAP (Europa)

· ANCAP (Australia)

· ASEAN NCAP (Sudeste Asiático)

Cada uno de estos organismos evalúa escenarios distintos: desde estándares normativos estrictos hasta protección de usuarios vulnerables y condiciones de tráfico complejas. El desempeño constante del modelo en todos ellos confirma dos pilares clave de la filosofía de Chirey: diseñar vehículos bajo estándares globales desde su concepción y asegurar un desempeño de seguridad consistente en cualquier entorno.

Una estrategia de largo plazo: seguridad como ADN de marca

El camino de Tiggo 7 CSH hacia las cinco estrellas es resultado de una visión de largo plazo. Desde el año 2000, Chirey ha desarrollado laboratorios propios de seguridad y, en 2010, inauguró el mayor centro de pruebas de impacto en Asia. A la fecha, se han realizado más de 10,000 pruebas reales de seguridad.

Bajo la filosofía de "seguridad sin concesiones", Chirey aplica los mismos estándares estructurales y de protección tanto en modelos insignia como en vehículos destinados a mercados globales. Esta estrategia garantiza que la seguridad sea un valor transversal en toda la familia TIGGO, de TIGGO 4 a TIGGO 9.

Además, las pruebas de validación se han extendido a más de 40 países, con más de 12.5 millones de kilómetros recorridos en condiciones reales, incluyendo pruebas extremas en climas, caminos y escenarios de alto estrés, como los realizados en México.

TIGGO 7 CSH: cinco estrellas Euro NCAP y validación en México

En 2025, la familia TIGGO7 sumó otro reconocimiento clave cuando el TIGGO 7 CSH obtuvo cinco estrellas en Euro NCAP, uno de los estándares más exigentes del mundo.

El modelo incorpora una estructura con más de 60% de acero de alta resistencia, refuerzos de acero de 1,500 MPa, siete bolsas de aire de serie incluyendo bolsas de impacto lateral, así como un sistema avanzado de asistencias a la conducción (ADAS) y un chasis transparente de 540°.

En México, el vehículo superó exigentes pruebas de impacto continuo, validando la resistencia estructural y la protección del sistema de baterías.

Seguridad global, confianza para las familias

La certificación cinco estrellas en ASEAN NCAP representa mucho más que un logro técnico: confirma que la estrategia de "seguridad global cinco estrellas" de Chirey ya cubre cuatro de los principales mercados del mundo.

Con esta base, TIGGO 7 CSH no solo se posiciona como un SUV competitivo a nivel internacional, también como un vehículo que materializa la promesa de la marca: sin importar dónde estés, la seguridad viaja contigo.

Conoce más de Chirey I OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:Facebook: CHIREY I OMODA JAECOOInstagram: CHIREY I OMODA JAECOOTikTok: CHIREY I OMODA JAECOO

Sitios:www.chirey.mx www.omoda.mx www.jaecoo.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Contactos de prensa Chirey Motor México:

Alejandro GalenoPR & Events Manager OMODA I JAECOOalejandro.galeno@chirey.mx

Diego HernándezPR & Events Manager Chireydiego.hernandez@exeed.mx

Alan MendietaChirey I OMODA I JAECOOPR & Events Coordinatoralan.mendieta@chirey.mx

Contactos de prensa Newlink:

Nicolás GonzálezSenior Account Executive NewlinkNicolas.gonzalez@newlinkcorp.com

Yazmin PazSenior Account Executive Newlinkyazmin.paz@newlinkcorp.com

Enrique MarquezSenior Manager Newlinkenrique.marquez@newlinkcorp.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857916/TIGGO_7_PHEV.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2857958/Picture2.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/chirey-tiggo-7-csh--obtiene-cinco-estrellas-de-seguridad-en-cuatro-mercados-clave-y-reafirma-su-compromiso-con-las-familias-302657012.html

FUENTE Chirey Motor México