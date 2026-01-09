Bupa (Sanitas) nombra a Jesús Gómez del Río director de Estrategia para Europa y Latinoamérica

El proceso de sucesión dentro de Bupa Global LatinAmerica implica la salida de José Luis Buil, tras cuatro décadas de trayectoria profesional dedicadas tanto a Sanitas como a Bupa ELA. Durante este período, Buil promovió la consolidación de alianzas estratégicas relevantes, entre ellas el acuerdo con Mapfre para la oferta de seguros internacionales de salud en mercados como Perú y Paraguay. Según informó Sanitas este viernes mediante un comunicado oficial, la empresa ha nombrado a Fernando Martín como nuevo director general de Bupa Global LatinAmerica para ocupar el puesto de Buil y dar continuidad a los proyectos y relaciones estratégicas desarrolladas en este tiempo.

De acuerdo con lo publicado por Sanitas, la reestructuración en el liderazgo directivo incluye el nombramiento de Jesús Gómez del Río como director de Estrategia, Transformación y Desarrollo de Negocio para Sanitas y Bupa Europa y Latinoamérica (Bupa ELA). Gómez del Río tendrá bajo su responsabilidad distintas áreas clave para la organización, como Data e Innovación, Salud Digital, Estrategia y la Dirección de Clientes y Experiencia Digital, abarcando así un amplio espectro de iniciativas vinculadas al desarrollo y modernización de la empresa en el ámbito europeo y latinoamericano.

El medio Sanitas detalló que, en su nuevo cargo, Gómez del Río se incorporará tanto al comité de dirección de Sanitas como al de Bupa ELA y reportará directamente a Carlos Jaureguizar, recién designado consejero delegado de ambos negocios. Gómez del Río cuenta con una trayectoria de más de una década en la compañía, a la que se sumó en 2011, participando en la gestión asistencial, finanzas y desarrollo comercial de Sanitas Seguros, así como en la dirección general de los negocios aseguradores de Bupa Chile desde 2021. Esta experiencia previa le ha permitido asumir desafíos progresivamente mayores en el sector de los seguros y la gestión sanitaria, según consignó Sanitas en el comunicado.

En cuanto a Fernando Martín, quien asume la dirección de Bupa Global LatinAmerica, ha desempeñado hasta la fecha los roles de director financiero de Sanitas Seguros y director general adjunto en BGLA. Martín ha mantenido una vinculación de más de cuatro años con este mercado y durante este período ha liderado proyectos estratégicos tanto en España como en México y otros países de la región. Su trayectoria profesional suma cerca de 30 años en la industria de seguros, lo que, según reportó Sanitas, constituye un factor relevante para su designación. Al igual que Gómez del Río, Martín formará parte del comité de dirección de Bupa ELA y tendrá como superior directo a Carlos Jaureguizar.

El comunicado de Sanitas resalta el papel desempeñado por José Luis Buil a lo largo de su carrera, sobre todo en relación a la consecución de acuerdos colaborativos orientados a la expansión y consolidación de la marca en América Latina. En este sentido, la sociedad estratégica con Mapfre ha servido para distribuir seguros internacionales de salud en mercados emergentes como los de Perú y Paraguay, lo que, de acuerdo con Sanitas, supone un ejemplo de los avances alcanzados bajo la gestión de Buil.

La compañía presenta esta nueva estructura directiva como un paso en sus planes de crecimiento y transformación digital. Tanto los nombramientos de Gómez del Río como de Martín implican la participación en comités de dirección y responsabilidades sobre áreas como innovación tecnológica, salud digital y experiencia del cliente. Sanitas enfatiza que estos cambios buscan fortalecer su capacidad de respuesta a las demandas actuales en la industria de la salud privada, así como la consolidación de su presencia en los mercados de Europa y América Latina.