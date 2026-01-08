Agencias

Vuelan hacia España los cinco españoles liberados en Venezuela

Madrid, 8 ene (EFE).- Los cinco presos españoles liberados por Venezuela vuelan ya hacia España, ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"Vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos. He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación", ha publicado esta noche el ministro en X.

Los españoles liberados son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. EFE

