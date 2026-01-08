(Previa) Un mermado Getafe se enfrenta a la urgencia de la Real Sociedad de Matarazzo

La falta de acierto ofensivo representa uno de los mayores desafíos actuales para el Getafe, que solo ha conseguido marcar 14 goles en los 18 partidos que lleva disputados en la temporada. El conjunto dirigido por José Bordalás enfrenta una situación comprometida en la tabla, acumulando una racha negativa que lo ha dejado en la décima posición, a tan solo cinco puntos sobre la zona de descenso. El próximo enfrentamiento ante la Real Sociedad, programado para este viernes a las 21:00 horas en el Coliseum, se presenta decisivo no solo por la proximidad de ambos equipos a los puestos peligrosos, sino también por la necesidad de los azulones de revertir la tendencia adversa antes de cerrar la primera vuelta del campeonato. Así lo informó el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, el Getafe no logra una victoria liguera desde finales de noviembre, cuando superó al Elche por 1-0 con un tanto de Mauro Arambarri. Posteriormente, el equipo sumó cuatro derrotas y un empate, siendo la única alegría la victoria en la prórroga ante el Navalcarnero en Copa del Rey, aunque pronto sufrió una eliminación a manos del Burgos por 3-1. Además, el empate ‘in extremis’ frente al Rayo Vallecano en la fecha pasada no fue suficiente para frenar la presión que comienza a sentirse en el entorno del club. Esta seguidilla de tropiezos obliga al equipo a intentar reaccionar de inmediato para evitar una caída en la clasificación que lo acerque a la lucha por la permanencia.

Además de las complicaciones deportivas, el técnico José Bordalás debe afrontar el compromiso con una plantilla mermada por las bajas. Europa Press detalló que el Getafe no podrá contar con Borja Mayoral, 'Davinchi', Abdel Abqar y Abu Kamara por lesión, mientras que Dakonam Djené y Domingos Duarte están sancionados. La presencia de Mario Martín sigue en duda debido a molestias físicas, complicando aún más la confección del once titular. Estas ausencias representan un reto adicional en una temporada marcada por la irregularidad y la falta de gol.

Mientras tanto, la Real Sociedad llegará al Coliseum tras empatar 1-1 ante el Atlético de Madrid el pasado fin de semana, resultado que representó un alivio tras la llegada del nuevo técnico, Rino Matarazzo. Según Europa Press, el registro acumulado de la Real en Liga muestra cinco partidos consecutivos sin victoria, con tres derrotas y dos empates, una dinámica que desencadenó la salida del anterior entrenador, Sergio Francisco, y la posterior contratación del estadounidense Matarazzo. El club guipuzcoano está viviendo su peor cosecha de puntos a estas alturas de la temporada desde la campaña 2015-2016, situándose apenas dos puntos por encima del descenso.

Como subrayó Europa Press, la Real Sociedad ha tenido dificultades notables para sumar de visitante, con tan solo una victoria en lo que va de Liga lejos de Anoeta. Esa única victoria fuera de casa se produjo a finales de noviembre en el campo de El Sadar, donde superó al Osasuna por 1-3. Matarazzo, que afronta la urgencia de sumar puntos para alejarse del peligro de los puestos bajos, contará nuevamente con las bajas de Yangel Herrera e Iñaki Rupérez, ambos aún en proceso de recuperación por lesión.

El desarrollo de este duelo cobra una relevancia especial al tratarse del último partido antes del cierre de la primera vuelta, en un Coliseum que, según consignó Europa Press, verá enfrentarse a dos equipos obligados a reaccionar para no comprometer sus objetivos de la temporada. El Getafe busca asentarse en la zona media y alejarse del descenso, mientras que la Real Sociedad necesita imperiosamente una victoria que le permita recuperar terreno y no entrar en una espiral peligrosa.

El calendario de la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026, detallado por Europa Press, marca el partido entre Getafe y Real Sociedad como el primero del fin de semana, seguido por otros encuentros como Oviedo contra Betis, Villarreal frente a Alavés, Girona ante Osasuna y Valencia contra Elche el sábado. El domingo, Rayo Vallecano recibirá a Mallorca y Levante enfrentará a Espanyol, mientras que el lunes se disputará el duelo entre Sevilla y Celta. La jornada llega después de los recientes partidos ya disputados, en los que el Athletic Club cayó 0-3 ante el Real Madrid y el Barcelona se impuso 3-1 al Atlético de Madrid.

Además del contexto clasificatorio, los detalles logísticos también pesan sobre los equipos. En el caso del Getafe, el hecho de cerrar la primera parte del campeonato en su estadio puede ofrecer impulso, aunque la presión por la falta de victorias y el rendimiento irregular han marcado la actualidad reciente. Por parte de la Real Sociedad, la llegada de un nuevo técnico y el reciente empate ante un rival de la talla del Atlético de Madrid permiten albergar expectativas de reacción a corto plazo, conscientes de que el margen de error se ha reducido considerablemente.

El partido será dirigido por Hernández Maeso, del Colegio Extremeño, en un horario clave para la atención de los seguidores de ambos clubes y con todos los focos puestos en la capacidad de respuesta de dos conjuntos que pretenden alejar los fantasmas de la zona baja de la tabla. Europa Press concluyó que la jornada cerrará la primera mitad de una temporada que, para ambos equipos, se presenta aún muy abierta en cuanto a sus aspiraciones y riesgos inmediatos.