Agencias

México activa contingencia regional por sistema de alta presión y altas temperaturas

Ciudad de México, 8 ene (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó este jueves la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México, debido a una combinación por un sistema de alta presión y altas temperaturas.

En un comunicado, la autoridad ambiental detalló que identificó una concentración de 160 partes por billón de ozono (ppb) en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la alcaldía del mismo nombre en la Ciudad de México.

Came atribuyó el repunte a un sistema de alta presión que influye sobre el centro del país, generando estabilidad atmosférica con escasa humedad y ventilación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

“Adicionalmente hoy se presentó una temperatura máxima de 25 Celsius, valor atípico para esta temporada, provocando condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores”, señaló la autoridad.

Asimismo, Came solicitó a la ciudadanía informarse sobre la calidad del aire en la aplicación móvil AIRE CDMX, el sitio web y su cuenta en X.

Además, pidió evitar actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre, así como suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, además de no fumar, especialmente en espacios cerrados. EFE

EFE

