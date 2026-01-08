Los partidos yemeníes respaldan la medida presidencial contra el líder separatista del sur

Saná, 8 ene (EFE).- Los principales partidos políticos del Yemen respaldaron este jueves las decisiones del Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) del país, incluida la destitución del líder separatista Aidarus al Zubaidi del consejo y su remisión para investigación, mientras las fuerzas alineadas con el Gobierno ganan terreno y refuerzan el control en el sur.

En una declaración conjunta, 15 partidos afirmaron que las decisiones eran "soberanas y responsables", destinadas a "reforzar la presencia del Estado" y a impedir cualquier intento de "imponer hechos por la fuerza al margen de las instituciones legítimas".

El gobierno yemení reconocido internacionalmente acusó ayer miércoles a Al Zubaidi de "alta traición" y lo despojó de su puesto en el CLP, el órgano de gobierno formado en 2022 para unir a las facciones antihutíes y que ahora ha colapsado.

La decisión del CLP de destituir a Al Zubaidi, líder del CTS y ahora ya ex miembro del CLP, llega tras las acusaciones de que desobedeció las órdenes presidenciales, movilizó unidades armadas al margen de la autoridad estatal y trató de imponer una nueva realidad por la fuerza.

Al Zubaidi tenía previsto viajar a Riad el miércoles como parte de una delegación de separatistas yemeníes respaldados por Emiratos Árabes Unidos (EAU) para participar en las conversaciones auspiciadas por Arabia Saudí para poner fin a las tensiones en el Yemen, pero nunca llegó a subir al avión, sino que huyó a Abu Dabi con ayuda emiratí, según la coalición militar liderada por Arabia Saudí.

El respaldo de los partidos yemeníes a la decisión del Gobierno se produce en medio de un cambio radical en el equilibrio militar en el sur y el este del Yemen, cuando en la última semana la coalición internacional recuperó posiciones de seguridad clave en Hadramaut, Al Mahrah, Shabwa y Adén, haciendo retroceder los avances del CTS, respaldado por EAU.

Las Brigadas de los Gigantes, cuyo comandante Abdulrahman al Muharrami es miembro del CLP, también se desplegaron en Adén para asegurar la capital provisional y evitar disturbios tras los enfrentamientos y la movilización armada de las fuerzas separatistas.

Las partes afirmaron que las medidas presidenciales tenían por objeto "unificar el frente nacional" y reorientar los esfuerzos hacia lo que denominaron el "verdadero enemigo", los rebeldes hutíes alineados con Irán que controlan la capital, Saná, y gran parte del noroeste de Yemen.

Recalcaron que las decisiones no estaban dirigidas al sur de Yemen ni a la prolongada cuestión del sur.

"No se dirigen contra ninguna región ni componente", afirmaba el comunicado, añadiendo que la causa del sur solo puede resolverse "a través de vías políticas y un diálogo responsable".

Las partes también elogiaron el papel de Arabia Saudí por su apoyo al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y sus esfuerzos por evitar que el conflicto se amplíe así como sus operaciones para restablecer el orden.

"No puede haber paz", concluía el comunicado, "salvo a través de una legitimidad unificada y un Estado fuerte capaz de hacer valer su autoridad en todo el territorio". EFE