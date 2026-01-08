Las 37 operaciones anti-yihadistas de la Policía: de la "academia" liderada por dos mujeres a tres hermanos de Melilla

Las cifras oficiales registraron en 2025 la detención de catorce menores por presuntos vínculos yihadistas en España, resultado de una intensificación de las operaciones policiales centradas en la captación y adoctrinamiento digital entre jóvenes. Los balances elaborados por el Ministerio del Interior señalaron que, entre las 64 actuaciones antiterroristas desplegadas en el año por las distintas fuerzas de seguridad del Estado, se contabilizaron cien personas detenidas bajo sospecha de terrorismo yihadista, según consignó Europa Press. En ese contexto, la Policía Nacional encabezó 37 de estas operaciones, en las que se identificaron tendencias novedosas como la dirección de células de reclutamiento por parte de mujeres y el uso de redes sociales para difundir propaganda extremista dirigida a menores.

Las investigaciones condujeron al desmantelamiento de una compleja red de adoctrinamiento en Madrid, considerada por los agentes una “academia virtual de la yihad”, gestionada por dos mujeres. Esta operación, ejecutada en mayo, fue uno de los principales hitos de la Comisaría General de Información durante el año, según reportó Europa Press. Las responsables presuntamente impulsaban la difusión de ideología pro-yihadista vinculada al Estado Islámico, dirigiéndose a mujeres musulmanas con el objetivo de captar apoyo y militancia.

De acuerdo con información recogida por Europa Press, octubre fue escenario de otra intervención destacada en Melilla, donde tres hermanos fueron arrestados, acusados de captar a menores para actividades yihadistas. La investigación apuntó a que estos sospechosos creaban, editaban y difundían contenidos propios relacionados con organizaciones terroristas mediante redes sociales. Estos materiales, que incluían cantos islámicos conocidos como ‘nasheeds’ en alabanza de la yihad armada, también mostraban imágenes de los implicados portando machetes de gran tamaño.

Otra de las operaciones desarrolladas en 2025 resultó en la detención, en marzo, de cuatro jóvenes en Alcobendas, Madrid, señalados por la divulgación de mensajes y vídeos asociados a líderes yihadistas, incluidos algunos protagonizados por ellos mismos. Estos contenidos buscaban exaltar la violencia y animar la comisión de delitos motivados por la ideología yihadista. Los agentes constataron que diseñaban materiales orientados a ganarse la confianza de jóvenes vulnerables, además de organizar encuentros presenciales en lugares apartados y horarios nocturnos, en los que realizaban rutinas deportivas inspiradas en el imaginario yihadista.

El medio Europa Press indicó que Cataluña concentró el mayor número de detenciones relacionadas con actividades radicales, al registrar 33 arrestos, mientras que la Comunidad de Madrid contabilizó 13 sospechosos detenidos en el año. Las fuentes consultadas subrayaron el papel de la colaboración entre la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, en particular durante una intervención conjunta en marzo. En esa ocasión, agentes de ambas instituciones desmantelaron una organización de origen pakistaní radicada en Cataluña que promovía acciones violentas a través de canales de comunicación cifrados.

Durante la operación en Cataluña, la policía detuvo a once personas, una de ellas en Italia gracias a la colaboración con la Polizia di Stato. Los involucrados estaban bajo sospecha de divulgar mensajes pertenecientes al partido islámico radical Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) y de incitar a la violencia y la decapitación de quienes rechazaran su doctrina. Dos meses después, nueva colaboración policial permitió la detención de tres individuos en Barcelona, en posesión de manuscritos vinculados al concepto de “lobo solitario” y referencias al martirio dentro de la ideología yihadista.

A nivel internacional, la cooperación con distintas agencias resultó clave en diferentes casos. A inicios de año, en febrero, agentes españoles detuvieron en Ecuador a un individuo considerado altamente radicalizado, quien utilizaba sus redes sociales para divulgar mensajes de odio hacia España y planear ataques a embajadas en ese país sudamericano. Según Europa Press, entre los contenidos difundidos figuraban consignas favorables al terrorismo, homenajes a los atentados de Nueva York y Madrid, y exaltaciones a la figura de los mártires.

En otro caso destacado, la intervención conjunta con el FBI estadounidense permitió detener en julio en Badalona a una persona dedicada al adoctrinamiento yihadista digital, mediante páginas web vinculadas al grupo terrorista DAESH. Las autoridades valoraron esta operación como de especial relevancia ante el impacto potencial en la seguridad nacional.

El sistema penitenciario también jugó un papel en estas investigaciones. Europa Press detalló que los contactos mantenidos con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias permitieron detectar, en abril, la actividad adoctrinadora de un interno en el Centro Penitenciario de Soria, quien pretendía captar a otros reclusos mientras permanecía en prisión.

Además, la cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fue constante y considerada imprescindible para la neutralización de amenazas. Las fuentes oficiales consultadas por Europa Press destacaron la casi diaria coordinación entre ambas instituciones, que resultó determinante para el desarrollo y éxito de las principales operaciones antiterroristas realizadas en 2025.