La mexicana Paulina Ávila plasma “la fugacidad del tiempo y la belleza” con su cámara

Ciudad de México, 8 ene (EFE).- La artista mexicana Paulina Ávila captura con la genialidad de su cámara ‘La hora azul’, una exposición fotográfica que explora “la fugacidad del tiempo y la belleza” que habita en los espacios intermedios de la vida cotidiana y que tendrá lugar en Ciudad de México.

Según el comunicado de la muestra, curada por Valeria Servin, esta exposición reunirá 10 piezas enmarcadas, así como impresiones de diferentes tamaños y disposiciones, como lo es el collage o el álbum familiar con los que se pretende lograr la intimidad de la memoria con instantes que juegan con la cromática del azul en paisajes marinos y hasta selváticos.

Para esta exhibición, Ávila, egresada de la Parsons School of Design en la ciudad de Nueva York, utilizó de referente proyectos como el libro ‘Bluets’ (2021) de la escritora estadounidense Maggie Nelson, en el cual se explora las distintas aplicaciones del azul en la música, la literatura y hasta en la interpretación de las conductas.

Otra de las búsquedas de la fotógrafa -que actualmente trabaja en la galería neoyorquina del Instituto de Visión- es la personal, ya que a partir de estas imágenes se hace un recuento de su propia historia familiar, en especial la de su vínculo con su abuelo y esos momentos en los que, cuando el cielo se pintaba de azul oscuro, escuchaba música con él.

Con esa referencia guardada en su memoria, Ávila pretende que el espectador reflexione sobre esa delgada línea del tiempo, mientras el atardecer desaparece y la noche.

Previo a esta muestra, la artista ya había hecho un homenaje a la memoria y a la migración con sus dos primeras exposiciones ‘La memoria de las paredes’ y ‘Entre dos’, en los que exploró la historia familiar y la construcción de nuevos espacios de pertenencia en medio de la tensión migratoria y geopolítica entre México y Estados Unidos.

Aunque con esta nueva colección, la fotógrafa revela una nueva etapa de su trayectoria, pues abandona el blanco y negro de sus pasados proyectos para explorar el color azulado desde una mirada puesta en la libertad de la contemplación, que en la nostalgia.

‘La hora azul’ estará abierta al público del 7 al 10 de enero en el Centro Cultural Pedregal en la capital mexicana.

