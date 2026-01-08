Jesús Vázquez, súper feliz en su nueva aventura profesional en TVE

La percepción positiva sobre Televisión Española (TVE) por parte de los profesionales del sector ha influido en la decisión de Jesús Vázquez de incorporarse al canal público, según relató el propio comunicador en una rueda de prensa sobre la nueva edición del Benidorm Fest. Esta impresión generalizada sobre el dinamismo y la transversalidad de la televisión pública ha motivado a varios referentes de la industria a considerar nuevas oportunidades en el medio, explicó Vázquez al medio Europa Press durante un encuentro con sus colegas Javier Ambrossi, Inés Hernand y LalaChus.

Según Europa Press, Jesús Vázquez expresó que se encontraba en una etapa profesional en la que sentía la necesidad de cambiar de rumbo. Relató que, a raíz de esa inquietud, contactó con Sergio Calderón y le manifestó su interés por formar parte de TVE, anticipando el final de su contrato anterior. Calderón respondió positivamente y le propuso incorporarse al equipo. Vázquez comentó que no dudó en aceptar porque, actualmente, considera que TVE ha ganado visibilidad y relevancia tanto por sus resultados como por su capacidad de lanzar nuevos formatos y contenidos diversos. Destacó que TVE se ha posicionado como una televisora activa y en constante innovación, lo que ha motivado a muchos profesionales a fijarse en sus propuestas.

En su intervención, Vázquez señaló que tenía “muchísimas ganas” de trabajar para la televisión pública después de una amplia trayectoria en otras cadenas y formatos. Expuso que, pese a sus numerosos años de experiencia, aún le faltaba cumplir ese objetivo de formar parte de una empresa sostenida por todos los ciudadanos y cuyo funcionamiento depende del aporte fiscal de la comunidad. Asoció su llegada al canal con un obsequio especial, aludiendo a que se trató de “un regalo que me han traído los reyes”.

Durante la rueda de prensa, el comunicador abordó aspectos personales y compartió detalles sobre su relación de dos décadas con su marido, Roberto Cortés. Según recogió Europa Press, Vázquez definió a Cortés como “el hombre de mi vida” y explicó que su vínculo no obedece a secretos particulares, sino a una construcción basada en la complicidad y el apoyo constante. Manifestó que su pareja es colega, esposo y amante, enfatizando el grado de cercanía y entendimiento que han desarrollado. Reconoció que han superado juntos diversas etapas, incluyendo crises, y subrayó la solidez mantenida a lo largo del tiempo.

Sobre la reacción de Roberto Cortés ante su paso a TVE, Jesús Vázquez detalló, según informó Europa Press, que en fechas previas experimentaba una sensación de desánimo y falta de motivación. Citó a su esposo, quien le sugirió: “tienes que recuperarte, tienes que recuperarte a ti mismo, quién eres tú, cómo disfrutas haciendo tele, cómo te gusta tu trabajo, porque últimamente lo haces un poco con el piloto automático”, declaración que, según Vázquez, acertó en describir su situación personal y profesional.

A lo largo de la comparecencia, ambos temas —su incorporación a TVE y la estabilidad en su vida personal— confluyeron en la descripción de un momento de reinicio profesional y vital. Según consignó Europa Press, el propio Vázquez resaltó la importancia de desarrollar proyectos en un entorno laboral que se percibe estimulante, en referencia a la emisora pública, y en un contexto de respaldo personal fortalecido por su relación.

El comunicador hizo mención explícita a la actualidad de TVE y la manera en que el canal se ha convertido en un referente para sus pares. Según desglosó Europa Press, Vázquez considera que la cadena se caracteriza hoy por su pluralidad de contenidos y por el entusiasmo generalizado en sus equipos de trabajo, elementos que ve como factores clave para su decisión de sumarse a esta nueva etapa profesional.