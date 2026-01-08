Feijóo ve como una "buena dirección" la liberación de españoles en Venezuela: "Se ha descabezado el régimen chavista"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que los cinco ciudadanos españoles recientemente liberados en Venezuela, entre quienes se encuentra la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, ya han establecido contacto telefónico con sus familiares tras ser recibidos en la residencia del embajador español en Caracas. Según informó Europa Press, se prevé que estas personas lleguen a España a mediodía del viernes, luego de que su excarcelación fuera confirmada tras varios meses detenidas en territorio venezolano acusado de distintas causas.

La liberación se produjo después de una intervención internacional, reportó Europa Press, implicando acciones diplomáticas y militares coordinadas que incluyeron la participación de Estados Unidos. Entre los cinco ciudadanos se encuentran los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, quienes habían sido arrestados en septiembre de 2024 bajo acusaciones relacionadas con un presunto complot contra el presidente Nicolás Maduro. También fue excarcelado el marino canario Miguel Moreno Dapena, arrestado en junio durante una expedición de búsqueda de pecios en aguas venezolanas, así como Ernesto Gorbe Cardona, privado de libertad desde diciembre del mismo año. La lista la completa Rocío San Miguel, reconocida defensora de los derechos humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, apresada en febrero de 2024 al intentar salir del país.

Europa Press señaló que la presidenta del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la liberación como una señal positiva hacia una resolución más amplia, asegurando mediante un mensaje en X: "Se va en la buena dirección para lograr la Venezuela libre por la que durante tantos años luchamos y no pararemos hasta que sea una realidad completa". Feijóo también demandó la "libertad inmediata e incondicional" de la totalidad de los presos políticos, reforzando ese reclamo al subrayar: "De todos".

El presidente del Partido Popular ligó la excarcelación de los cinco españoles, entre ellos portadores de doble nacionalidad, a los recientes cambios en la política venezolana tras la intervención internacional. Añadió en su declaración que "en pocos días se ha descabezado el régimen chavista y presos políticos comienzan a salir de la cárcel", dando a entender que la presión ejercida recientemente a nivel internacional estaría propiciando nuevas dinámicas internas en el gobierno de Venezuela.

De acuerdo con los detalles proporcionados por el ministro Albares a Radio Nacional de España y reportados por Europa Press, los ciudadanos excarcelados ya se encuentran bajo protección de la legación diplomática española en Caracas y han recuperado la comunicación directa con sus allegados. Las familias cuentan con asistencia consular y esperan la pronta repatriación del grupo, que ya se encuentra en situación de resguardo y bien de salud tras su paso por prisión.

Entre los detenidos resalta el caso de Rocío San Miguel, cuya labor como defensora de los derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano adquirió relevancia internacional tras su arresto. San Miguel fue privada de libertad cuando intentaba abandonar Venezuela, en un contexto marcado por la represión de activistas y la persistente vigilancia estatal sobre organizaciones cívicas.

Según recopiló Europa Press, las detenciones de los españoles en Venezuela respondieron a acusaciones diversas, desde la supuesta implicación en conspiraciones políticas hasta actividades marítimas vinculadas con patrimonio subacuático. Algunos, como los dos ciudadanos vascos, fueron arrestados en septiembre de 2024 bajo cargos de conspirar contra el presidente Maduro, en uno de los múltiples operativos desplegados durante ese año en respuesta a protestas y movimientos opositores.

La excarcelación de estas personas ha dado pie a nuevas exigencias desde la oposición política española y organizaciones internacionales para que el gobierno de Venezuela libere inmediatamente a todos los opositores y defensores de derechos humanos privados de libertad. Feijóo reiteró esta petición en declaraciones recogidas por Europa Press, expresando que la prioridad debe ser "la libertad inmediata e incondicional" de quienes permanecen detenidos por motivos políticos.

El medio Europa Press también indicó que la presidenta del Partido Popular valoró el hecho de que la intervención internacional y la presión diplomática lograron poner sobre la mesa los casos de ciudadanos extranjeros detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro bajo diversas justificaciones. El contexto de estas liberaciones coincide con intensificación de demandas desde distintos sectores de la comunidad internacional para que las autoridades venezolanas garanticen el respeto a los derechos y libertades civiles.

Europa Press informó que las familias de los excarcelados contaron en todo momento con el apoyo de la diplomacia española, que mantuvo gestiones directas y continuas ante el ejecutivo venezolano. Asimismo, funcionarios consulares participaron en la coordinación del procedimiento que culminó con el traslado de los liberados a la residencia diplomática, donde finalmente pudieron comunicarse con sus allegados tras meses de incomunicación.

La situación de los presos políticos en Venezuela continúa siendo motivo de preocupación para organismos internacionales y gobiernos extranjeros, recordó Europa Press, dado el elevado número de detenciones de opositores y defensores de derechos humanos. La exigencia de libertad para la totalidad de los apresados sigue siendo un punto central en las relaciones bilaterales y multilaterales entre Venezuela y la comunidad internacional.

En el transcurso de los próximos días, según consignó el ministro Albares a Europa Press, se prevé que concluyan los trámites necesarios para que los ciudadanos liberados viajen a España, donde se reunirán con sus familias y podrán recibir el acompañamiento y atención necesaria tras la experiencia vivida en prisión.