Enrique Santiago (IU) reprocha a PP y Vox estar "callados" ante EEUU y asegura que la "receta" es el "multilateralismo"

Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y portavoz adjunto de Sumar, expresó su preocupación por las recientes posibilidades de que Estados Unidos utilice fuerzas militares para intentar controlar Groenlandia, advirtiendo que una acción de este tipo podría implicar el colapso de la OTAN, organización que calificó como “obsoleta” e “inútil”. Según consignó Europa Press, Santiago se pronunció al respecto después de que la Casa Blanca confirmara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene entre sus opciones el despliegue de tropas en Groenlandia tras los últimos incidentes internacionales.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Santiago criticó en una entrevista en 'La Noche en 24 Horas' de 'TVE' la ausencia de posicionamiento de PP y Vox ante las recientes actuaciones en política exterior norteamericana. “Han estado callados cuando ha empezado la guerra arancelaria, han seguido callados cuando se han reducido los recursos de la PAC, siguen callados ante esta brutal agresión a Venezuela o las amenazas a Colombia, y no han dicho una palabra sobre Groenlandia”, afirmó el dirigente político. En este contexto, señaló que no descarta que se produzca una apropiación forzosa de Groenlandia por parte de Estados Unidos, y sostuvo que si esto se confirmara supondría una grave crisis para la estructura de defensa transatlántica.

El medio Europa Press detalló que Santiago vinculó esta situación con el ataque estadounidense lanzado el sábado anterior sobre Caracas y zonas cercanas, el cual resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de Cilia Flores, primera dama del país sudamericano. A raíz de estos acontecimientos, el portavoz de IU remarcó la necesidad de respuestas firmes por parte de los partidos españoles sobre lo que considera una escalada de agresividad internacional por parte de Washington. Sostuvo que la única “receta” válida frente a estos escenarios es el multilateralismo, una línea política que promueva alianzas y cooperación entre países más allá de las principales potencias.

En sus declaraciones, Santiago argumentó que Europa debe “construir un sistema de seguridad propio” y consolidar mecanismos de cooperación que garanticen una reacción política frente a cualquier tentativa de agresión. Según explicó el dirigente de IU y Sumar, “Europa tiene que establecer claramente que no se puede permitir una agresión de estas características, que pone de manifiesto que la OTAN ha quedado ya absolutamente obsoleta y absolutamente inútil”. Además, puntualizó que ni Donald Trump ni Estados Unidos darán marcha atrás, y que ninguna otra potencia está hoy en condiciones de equilibrar el uso de la fuerza militar que Estados Unidos posee. Por eso, enfatizó que el multilateralismo se presenta como la única alternativa posible.

Santiago, citado por Europa Press, defendió que el mundo necesita un modelo de relaciones internacionales basado en la cooperación multilateral, y no en la imposición por la fuerza. “Esto ya no es un problema de ideologías, el problema es que la humanidad lo que necesita es un sistema de relación multilateral que deja al margen las ideologías, las culturas, las religiones de cada pueblo, pero que sea capaz de establecer un mecanismo de respeto y cooperación”, explicó en la entrevista con TVE.

En relación con la guerra en Ucrania, el portavoz de IU expresó que solo podrá haberse un pacto de alto el fuego si coincide con las intenciones tanto de Estados Unidos como de Rusia. Según la cobertura de Europa Press, Santiago manifestó que “Cualquier acuerdo de alto fuego en Ucrania ahora mismo va a ser con el visto bueno de los Estados Unidos y de Rusia”. Criticó la falta de propuestas desde la diplomacia europea en los últimos años, mencionando que la Unión Europea no ha desarrollado ninguna iniciativa diplomática para abordar el conflicto en Ucrania en un periodo de cuatro años. Enfatizó la oposición rotunda de su partido a que España colabore en una fuerza de confrontación militar exterior.

Durante la entrevista, Santiago también hizo referencia a la situación política en Venezuela y criticó a otros líderes como María Corina Machado, asegurando que no puede gobernar un país alguien que ha solicitado una intervención extranjera. Cuestionó la actitud de Trump con respecto a la democracia y lamentó lo que considera una subordinación de los países europeos ante la toma de decisiones de potencias militares, al afirmar que “somos peones en manos de estos matones”.

En la valoración del portavoz de IU y Sumar, el silencio de las fuerzas de derecha españolas, especialmente PP y Vox, ante los movimientos internacionales de Estados Unidos refleja una falta de independencia y una política exterior reactiva. Europa Press relató cómo Santiago instó a los partidos españoles y a los organismos europeos a adoptar una postura más activa y autónoma en la escena internacional, priorizando la cooperación internacional y la defensa de la soberanía política ante las presiones externas.

Finalmente, el dirigente reafirmó que IU no aceptará la participación de España en operaciones militares ajenas a una verdadera cooperación multilateral y descartó que existan soluciones efectivas en el marco de la actual estructura de la OTAN. Argumentó que la prioridad debe centrarse en redefinir el papel de Europa en materia de seguridad y en la construcción de alianzas que permitan enfrentar los desafíos globales sin depender exclusivamente de la acción de las grandes potencias, como publicó Europa Press.