Congreso fracasa en intento de anular por primera vez vetos de Trump en su segundo mandato

Washington, 8 ene (EFE).- La Cámara de Representantes de EE.UU. intentó anular vetos del presidente Donald Trump por primera vez desde que el neoyorquino retornó al poder, aunque ninguno de ellos prosperó.

El simple hecho de que las anulaciones se hayan llegado a votar muestran un ligero resquebrajamiento en las filas republicanas para con el mandatario, que emitió los vetos, los primeros de su segundo mandato, el pasado 30 de diciembre.

Los dos proyectos de ley bipartidistas denegados por el republicano estaban relacionados con infraestructuras. Uno de ellos buscaba reducir los pagos que ciertas comunidades de Colorado realizan para la construcción de un acueducto, y el otro pretendía ampliar las tierras reservadas para la tribu Miccosukke en Florida.

Además, este jueves, cinco senadores republicanos se unieron a los demócratas para impulsar una resolución conjunta sobre poderes de guerra, que limitaría cualquier acción militar adicional en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro el fin de semana pasado.

Trump criticó duramente a estos senadores republicanos Josh Hawley (Misuri), Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine), Rand Paul (Kentucky) y Todd Young (Indiana), afirmando que "nunca deberían volver a ser elegidos para un cargo público". Se espera una votación final la próxima semana. EFE

