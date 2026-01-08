Agencias

Concluye sin resultado la jornada de búsqueda del niño español tras el naufragio en Indonesia

Labuan Bajo (Indonesia), 8 ene (EFE).- Los equipos de búsqueda de Indonesia no lograron encontrar este jueves al niño español de 10 años desaparecido tras el naufragio el 26 de diciembre en el Parque Nacional de Komodo de un barco turístico donde viajaba junto a su familia, de los cuales tres han fallecido y dos fueron rescatados.

"El decimocuarto día de búsqueda no arrojó resultados", dijo de manera escueta Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y responsable de la misión, en una rueda de prensa.

El oficial subrayó la duras condiciones meteorológicas a las que hoy se enfrentaron los rescatistas, por la lluvia incesante en varias de las zonas acotadas, grandes olas y fuertes corrientes submarinas.

El dispositivo, formado hoy por 168 efectivos repartidos en 18 naves, también incluyó personal sobre el terreno para revisar a pie algunas playas y sitios de costa, ya que opinan que las corrientes han podido arrastrar el cuerpo hasta una zona de manglares.

La búsqueda se reanudará con las primeras horas de luz y durará hasta el mediodía del viernes, día en el que concluye el plazo de la tercera extensión anunciada ayer y después de que el martes se recuperara el cuerpo del tercer fallecido.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El menor que permanece desaparecido, de 10 años, es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban 11 personas, incluida la familia de españoles, junto a los cuatro miembros de la tripulación y un guía local, quienes fueron rescatados tras el suceso.

