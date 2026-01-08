Agencias

Canciller colombiana espera definir con Marco Rubio la fecha de reunión de Petro con Trump

Bogotá, 8 ene (EFE).- El Gobierno colombiano espera tener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para definir la fecha y la agenda de la reunión que tendrán en la Casa Blanca los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, dijo este jueves la canciller colombiana, Rosa Villavicencio.

"Lo que se espera es que podamos tener este inicio de conversaciones directas, también hablar con el secretario de Estado Marco Rubio para acordar los términos en la agenda y definir también las fechas", expresó la ministra en una rueda de prensa en Bogotá.

Los dos mandatarios tuvieron el miércoles una conversación telefónica de cerca de una hora, la primera entre ambos, en un momento de creciente tensión diplomática por los ataques militares de Washington a Venezuela, y en ese diálogo Petro le pidió a Trump "que se restablezcan las comunicaciones directas" entre los responsables de la política exterior. EFE

