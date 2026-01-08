Ayuso se reúne este jueves con Milei en Argentina en un contexto internacional marcado por Venezuela

La reciente exigencia de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, para que la Unión Europea ofrezca disculpas por su postura hacia la situación política de Venezuela, se produce en un contexto en el que ha señalado que distintos organismos, incluyendo la ONU, califican al país sudamericano como un “estado criminal funcional”. Esta declaración enmarcó la noticia principal sobre su encuentro programado con el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, el cual, según informó Europa Press, ha generado expectativas por coincidir con episodios recientes de tensión internacional relacionados con Venezuela.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la agenda establece que Díaz Ayuso se reunirá con Javier Milei en la capital argentina este jueves a las 10:00 hora local, lo que corresponde a las 14:00 en territorio español. El Gobierno madrileño confirmó a Europa Press los detalles logísticos y la relevancia política del encuentro, que sucede tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y una intervención estadounidense en Caracas, acontecimientos que se han reflejado en declaraciones y reacciones en ambos lados del Atlántico.

Tal como precisó la agencia, este acercamiento entre Ayuso y Milei se suma a un antecedente reciente: en junio pasado, ambos mandatarios compartieron agenda en Madrid durante la visita oficial del líder argentino al foro Madrid Economic Forum. Durante ese viaje, Milei mantuvo reuniones con figuras de peso en la derecha española como Santiago Abascal, de Vox, y el líder opositor venezolano Edmundo González. El propio Milei aprovechó entonces su estancia para lanzar duras críticas hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien llamó “bandido local”.

Dentro de la relación bilateral, destaca el acto formal celebrado este año en la Real Casa de Correos, donde Díaz Ayuso entregó a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, reconociendo lo que en su opinión había sido su “firmeza y coraje”. La visita actual de la política madrileña, según Europa Press, se produce bajo una coyuntura marcada por la agudización de la crisis en Venezuela y las respuestas internacionales tras la intervención militar de Estados Unidos, que incluyó la detención de Maduro y el control de los recursos petroleros venezolanos.

En cuanto al posicionamiento de Díaz Ayuso, Europa Press detalló que ella ha calificado el día de la detención de Maduro y la acción militar estadounidense como un “día histórico”. También reclamó que se convoquen elecciones democráticas en Venezuela y criticó la inacción europea durante los años previos, exigiendo un reconocimiento de errores por parte de la Unión Europea. La presidenta madrileña hizo hincapié en la existencia de múltiples informes que señalan crímenes de guerra y violaciones institucionales, enfatizando la gravedad de la situación política venezolana y citando el aval de organismos internacionales a esas denuncias.

Por el lado argentino, Javier Milei reaccionó celebrando, en palabras recogidas por Europa Press, “la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro”. Milei sostuvo que el Gobierno venezolano se constituye como “el mayor enemigo de la libertad en el continente”, una opinión que contextualizó comparando a Venezuela con el papel que tuvo Cuba en la década de 1970 en relación a la exportación de comunismo y episodios de terrorismo en la región. El presidente argentino expresó su apoyo directo a la actuación militar de Estados Unidos en Venezuela, justificando la toma de control del petróleo bajo el argumento de “cortarle el suministro a los comunistas”.

El medio Europa Press destacó que esta cadena de declaraciones y posicionamientos se da en medio de tensiones crecientes en América Latina, un escenario que otorga al encuentro entre Díaz Ayuso y Milei un matiz internacional con repercusiones en la política exterior europea y latinoamericana. Mientras los dos líderes comparten discursos críticos hacia el régimen venezolano, el contexto de la intervención estadounidense provoca debate sobre las respuestas que organismos multilaterales y países individuales han dado o podrían llegar a tomar respecto a la crisis institucional en Venezuela.

El medio puntualizó que, tanto en las palabras de Díaz Ayuso como en las de Milei, hay una coincidencia sobre la necesidad de impulsar cambios políticos en Venezuela y de confrontar los modelos de gestión autoritaria que, según ambos dirigentes, afectan la estabilidad regional. El respaldo de Milei a la estrategia militar estadounidense incluye la justificación de controlar el suministro energético para evitar que, en sus palabras, continúe llegando a quienes identifica como responsables de la expansión del comunismo en América Latina.

En esta coyuntura, la reunión en Buenos Aires entre la presidenta madrileña y el mandatario argentino, confirmada por fuentes oficiales a Europa Press, se inscribe en un clima de alianzas políticas internacionales y refuerza el alineamiento ideológico entre ciertos sectores de la derecha política de Europa y América Latina. Además, define un escenario en el que el conflicto venezolano y sus derivaciones han pasado a influir de forma directa en encuentros diplomáticos e institucionales fuera del continente sudamericano.