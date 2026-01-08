Agencias

Argentina afirma que ahorró 2.440 millones de dólares por la reducción del empleo público

Buenos Aires, 8 ene (EFE).- El Gobierno de Argentina aseguró este jueves que, gracias a una reducción del 12,1 % en la plantilla de trabajadores públicos, el Estado ahorró 2.444 millones de dólares desde que el ultraliberal Javier Milei llegó a la Presidencia, a finales de 2023.

De acuerdo a un informe difundido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, entre diciembre de 2023 y noviembre pasado los empleos en la administración pública y las empresas estatales se redujeron en 60.494 puestos, una cifra que implicó una reducción del 12,1 %.

A finales de 2023, el Gobierno de Milei puso en marcha una política de 'shock' fiscal para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas que, entre otras cosas, incluyó el achicamiento de la estructura del Estado y el despido de trabajadores públicos.

Según el Ministerio de Desregulación, esta reducción en el empleo público generó, desde finales de 2023 y hasta noviembre pasado, un ahorro de 1.222 millones de dólares en salarios.

"Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro total alcanza los 2.444 millones de dólares", afirma el informe.

El Ministerio de Desregulación resaltó que el ahorro logrado "refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública".

"La estrategia se profundizará con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial", añade el informe. EFE

