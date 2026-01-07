WhatsApp añade las etiquetas de miembro y los stickers de texto en los chats de grupo

La función de recordatorios de eventos personalizados se suma a la forma en que los usuarios pueden organizarse en comunidades digitales, permitiendo definir alertas específicas para los participantes en chats colectivos. Según informó la compañía a través de una publicación en su blog, estas características se han dado a conocer coincidiendo con el inicio de 2026. WhatsApp incorpora nuevas opciones destinadas a agilizar las dinámicas de comunicación en grupos, entre las que se encuentran etiquetas de miembro y la creación directa de stickers de texto.

El medio detalló que, mediante el empleo de etiquetas de miembro, los participantes de un grupo podrán ser identificados con títulos únicos adaptados a cada conversación. Por ejemplo, una misma persona podría figurar como "el papá de Ana" en un grupo familiar y como "arquero" en uno deportivo. Esta personalización de roles facilita el reconocimiento de los integrantes y aporta una capa adicional de orden a los chats colectivos.

Junto con esta actualización, WhatsApp ha integrado la opción de generar stickers de texto. Para aprovechar ella, los usuarios solo deben escribir el mensaje deseado en el campo de búsqueda de stickers, sin recurrir a aplicaciones externas ni procesos adicionales. Además, los stickers recién creados pueden añadirse directamente a los paquetes existentes, evitando la necesidad de enviarlos primero a un chat antes de almacenarlos, según consignó la propia empresa.

En cuanto a la organización de actividades dentro de los grupos, WhatsApp permite ahora configurar alertas vinculadas a eventos. Esta función posibilita que los miembros reciban recordatorios adaptados al calendario de cada usuario, facilitando la planificación colaborativa y el seguimiento de reuniones, celebraciones o tareas colectivas, indicó el comunicado oficial.

Las últimas incorporaciones forman parte de la estrategia de la plataforma para incrementar el abanico de funciones en las conversaciones grupales. WhatsApp recordó que en los años previos ya había incorporado herramientas como el envío de documentos de hasta 2.000 megabytes, la transferencia de archivos multimedia en alta definición, el uso compartido de pantallas y la inclusión de chats de audio, medidas que han respondido a la demanda de usuarios por experiencias más completas y participativas en la mensajería instantánea.