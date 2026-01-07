VÍDEO: Generalitat espera que Edmundo González asista el jueves 15 a recoger el premio de Fundación Broseta en Valencia

Juanfran Pérez Llorca expresó el deseo de que Edmundo González, dirigente opositor y ex candidato presidencial venezolano, acuda a la ciudad de Valencia, España, para participar el jueves 15 en la ceremonia de entrega del Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta. Según publicó Europa Press, este reconocimiento también ha sido concedido a María Corina Machado, otra figura relevante de la oposición venezolana, quien se encuentra actualmente fuera de su país tras recibir el Premio Nobel de la Paz durante una estancia en Noruega.

Durante una comparecencia ante los medios este miércoles en el Ayuntamiento de València, Pérez Llorca —quien preside la Generalitat y también lidera el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV)— subrayó que hasta ese momento no existían indicios que apunten a la ausencia de González en el evento organizado por la Fundación Manuel Broseta. “La información que tenemos es que no nos han dicho que no vayan a venir. Por tanto, contamos con su presencia”, afirmó el mandatario, conforme recoge Europa Press.

La entrega de los galardones se desarrollará en el Palau de la Generalitat, sumando relevancia al evento por el contexto político en el que se inscribe, a raíz de las recientes dinámicas en Venezuela y el protagonismo internacional de sus líderes opositores. Pérez Llorca explicó, según detalló Europa Press, su interés en que tanto González como Machado se encuentren presentes en la ceremonia, con el objetivo de que perciban el “apoyo de la Generalitat y de toda la sociedad valenciana en la defensa” de que Edmundo González “sea el presidente de su país, que al fin y al cabo es el que eligieron en su país”. Añadió además que “nos gustaría que se produjese cuanto antes y que viniera como presidente”.

El reconocimiento otorgado por la Fundación Manuel Broseta coincide cada año con la fecha del asesinato del catedrático que da nombre a la entidad, Manuel Broseta, ocurrido en 1992 durante un atentado perpetrado por ETA. De acuerdo con Europa Press, la proximidad de la ceremonia a esta fecha imprime un carácter simbólico al acto, tanto para quienes promueven la convivencia como para quienes reciben el premio.

La Fundación Manuel Broseta concede anualmente este galardón a personalidades o instituciones que han destacado en la defensa de los valores de la convivencia y la paz, contexto en el que se enmarca la elección de los actuales premiados vinculados a la política venezolana. La ceremonia llega apenas dos semanas después de la intervención militar de Estados Unidos, entonces bajo la presidencia de Donald Trump, en territorio venezolano con el objetivo de detener al entonces presidente Nicolás Maduro, informó Europa Press.

De acuerdo con la misma fuente, el evento contará con la presencia de autoridades de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia, incluyendo a la alcaldesa María José Catalá, con quienes se reunió Pérez Llorca en el marco de la organización de la ceremonia. Europa Press destacó que imágenes y recursos audiovisuales del acto pueden consultarse a través de su servicio de televisión.