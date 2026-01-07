Agencias

Una ONG denuncia 36 muertos, incluidos dos agentes, en diez días de protestas en Irán

Al menos 36 personas, incluidos dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes, han muerto desde el inicio hace más de una semana de las protestas en una treintena de provincias del país centroasiático debido al deterioro de la situación económica y la crisis energética, según organizaciones de Derechos Humanos.

La asociación de defensa de los Derechos Humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, ha informado este martes de que en los diez primeros días de protestas se han contabilizado 36 muertes, todas de manifestantes a excepción de dos agentes, y al menos 2.076 detenciones.

El grupo ha señalado en su balance diario que 92 localidades de 27 provincias han sido escenario de concentraciones y ha denunciado que la violencia de las fuerzas de seguridad se ha extendido a hospitales y centros de salud, donde "algunas instalaciones han sido intervenidas y atacadas".

Este mismo martes ha trascendido que un hospital de la capital iraní, Teherán, ha sido objeto de gases lacrimógenos lanzados por la Policía para dispersar a la multitud congregada, si bien la dirección del centro sanitario ha apuntado en declaraciones recogidas por la agencia de notiicas ISNA que "el reflejo natural de los manifestantes fue alejar (el gas)" y "como resultado, algunas de estas sustancias llegaron involuntariamente al hospital".

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas en el país centroasiático.

