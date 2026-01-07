Última hora de Sara Carbonero: se recupera en la UCI tras ser operada de urgencia

Un doctor de confianza de Sara Carbonero viajó a Lanzarote para supervisar personalmente el proceso de recuperación de la comunicadora, motivado por el conocimiento profundo de su historial médico y los antecedentes de salud previos de la periodista. Según informó la revista Semana, Carbonero permanece ingresada bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Lanzarote tras haberse sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, realizada después de que la periodista sufriera una indisposición mientras disfrutaba de sus vacaciones a comienzos de 2026 en la isla canaria.

Tal como publicó el medio Semana, la operación tuvo lugar después del ingreso hospitalario de Carbonero el 2 de enero, en una fecha que coincidía con su inminente regreso a Madrid para festejar el duodécimo cumpleaños de su hijo Martín, el 3 de enero. La publicación consigna que, aunque se manejó la posibilidad de trasladar a la expareja de Iker Casillas a otro centro hospitalario, la opción fue descartada debido a la necesidad de un desplazamiento en helicóptero, que los médicos no consideraron conveniente dada la situación clínica de la paciente en ese momento.

El mismo medio detalla que, mientras se mantiene el hermetismo sobre los detalles específicos de la cirugía y el diagnóstico, el círculo más próximo a Carbonero, formado por su pareja Jota Cabrera, con quien celebró recientemente su primer aniversario, y amigos cercanos, permanece atento a cada avance de su evolución. Entre el grupo que la acompañaba en Lanzarote figura la presentadora Isabel Jiménez, quien se encontraban junto a la periodista en el momento de su ingreso.

Semana también informa que la cautela caracteriza la comunicación del entorno de Carbonero, transmitiendo únicamente mensajes de prudencia y respeto ante la situación, sin negar la existencia de inquietud dados los antecedentes médicos de la periodista. El historial clínico de Carbonero incluye un cáncer de ovario diagnosticado en 2019 y una hospitalización en 2023 en la Clínica Universidad de Navarra, según consignó Semana.

El programa ‘Fiesta’, tal como reportó la citada revista, reveló que el especialista que viajó a Lanzarote lo hizo con la finalidad de monitorizar la evolución de Carbonero teniendo en cuenta sus antecedentes médicos y la relevancia de un seguimiento cercano ante cualquier complicación. Semana reitera que Carbonero permanece en la UCI de Lanzarote con pronóstico estable, bajo la observación continua del equipo sanitario local y el apoyo presencial de sus familiares y allegados.

Hasta el momento, tanto la familia de Carbonero como su círculo más próximo optan por la discreción y no han difundido partes médicos oficiales sobre la intervención ni sobre el proceso de recuperación, según Semana. La periodista continúa internada en el centro hospitalario canario mientras los médicos evalúan su evolución antes de tomar cualquier decisión sobre un eventual traslado o próximos pasos en su tratamiento.