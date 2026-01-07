Santi Aldama roza el 'doble-doble' y pone un tapón clave en la vuelta al triunfo de los Grizzlies

Santi Aldama selló una jugada defensiva determinante en los segundos finales del enfrentamiento entre los Memphis Grizzlies y los San Antonio Spurs, asegurando que el conjunto de Tennessee pusiera fin a una racha negativa y regresara a la senda del triunfo. Según informó el medio de comunicación, los Grizzlies se impusieron 106-105 frente a su público en el FedEx Forum y rompieron una cadena de cuatro derrotas consecutivas en la Fase Regular de la NBA 2025-2026. La noticia principal gira en torno al papel del jugador español, quien protagonizó una defensa clave y dejó su huella en varios apartados estadísticos.

El medio detalló que el equipo dirigido por Taylor Jenkins vivió un partido de gran intensidad ante la reaparición de Victor Wembanyama, líder de los Spurs, quien aportó 30 puntos tras dos juegos de ausencia. No obstante, este rendimiento resultó insuficiente para el conjunto texano frente a una recta final donde la defensa de Aldama y el empuje ofensivo de Cam Spencer inclinaron la balanza a favor de Memphis. En particular, Spencer terminó la noche con 21 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, y comandó la remontada decisiva en el último minuto y medio del cruce.

El medio de comunicación consignó que el encuentro experimentó cambios dramáticos en el marcador en los instantes finales. Cuando San Antonio ganaba 105-101, Spencer encestó cinco puntos consecutivos que revertieron el tanteo, mientras que Aldama intervino tapando el tiro final de De'Aaron Fox, acción que resultó definitiva para evitar la reacción visitante y asegurar la victoria de Memphis.

De acuerdo con la información publicada, Santi Aldama tuvo 24 minutos de juego, cifra inferior a sus partidos anteriores, pero demostró efectividad bajo los aros al capturar 9 rebotes. El jugador canario rozó el 'doble-doble' e integró su actuación con 10 puntos, 2 asistencias, 2 tapones y una estadística discreta en lanzamientos triples, convirtiendo solo uno de los seis intentos efectuados. Esta actuación coincidió con la necesidad del equipo de recomponer el rumbo tras varios encuentros sin conocer la victoria.

El medio añadió que la descripción del desarrollo del partido reflejó el esfuerzo de Memphis para imponerse en su propio campo ante los Spurs, que contaron con el regreso del pívot francés y aspiraban a capitalizar su buena actuación ofensiva. Sin embargo, la labor de Aldama en defensa, destacada especialmente en los segundos restantes del juego, sumó un elemento determinante para truncar la ofensiva rival. La combinación de los aportes defensivos y una ofensiva oportuna, liderada por Spencer, permitió al conjunto local obtener un resultado ajustado y poner fin a su mala racha.

En sus registros, el medio subrayó que Aldama permaneció la mayor parte del último cuarto en situaciones estratégicas, aportando rebotes y colaborando en la organización del equipo en ambos lados de la cancha. El jugador español sigue consolidando su rol dentro del plantel, desarrollando tareas tanto en ataque como en defensa y mostrando versatilidad en momentos clave. Esta victoria ante San Antonio no solo frenó la deriva de los Grizzlies en esta fase de la temporada, sino que también sirvió para subrayar el impacto de jugadores que, como Aldama, suman desde la polivalencia y la eficacia en situaciones de alta exigencia.

Finalmente, la crónica del medio destacó la aportación individual de los protagonistas y la relevancia de las últimas jugadas en el resultado global. El triunfo de los Grizzlies sobre los Spurs refuerza el perfil competitivo de su plantilla, en la que Santi Aldama, pese a limitaciones en su acierto de tiro, contribuye en distintos apartados y continúa ganando peso dentro del conjunto de Memphis.