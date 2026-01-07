Agencias

Qualcomm está en conversaciones con Samsung Electronics para fabricar microchips avanzados de dos nanómetros

El sector tecnológico global observa el posible pacto entre dos gigantes, tras el éxito en la fase de desarrollo de circuitos ultracompactos, mientras la competencia por la supremacía en inteligencia artificial impulsa subidas bursátiles en Asia y Estados Unidos

El proceso de miniaturización de circuitos integrados ha generado movimientos significativos en los mercados bursátiles de Asia y Estados Unidos. De acuerdo con Korea Economic Daily, la posible alianza entre Qualcomm y Samsung Electronics para la producción de microchips de dos nanómetros ha ocasionado que las acciones de Samsung Electronics en la Bolsa de Seúl experimenten un aumento del 1,51%, mientras que la cotización previa a la apertura de Qualcomm en el Nasdaq mostraba un incremento del 0,10% hacia las 13:40, hora peninsular española. El medio asiático reportó que las negociaciones entre ambas compañías se enmarcan en el contexto de una competencia creciente por la supremacía en inteligencia artificial y semiconductores avanzados.

Según informó Korea Economic Daily, Qualcomm y la surcoreana Samsung Electronics mantienen conversaciones para formalizar un contrato de manufactura destinado a la producción de chips de dos nanómetros. Esta información fue confirmada a través de declaraciones del presidente y consejero delegado de Qualcomm, Cristiano Amón, quien precisó que la firma estadounidense explora la opción de producir estos componentes microelectrónicos con varios socios potenciales, incluyendo a Samsung, tras culminar con éxito la fase de diseño de estos circuitos ultracompactos.

Los chips de dos nanómetros están catalogados entre los dispositivos más sofisticados dentro del sector de los semiconductores. Empresas tecnológicas globales buscan ofrecer una mayor velocidad de procesamiento y eficiencia energética en respuesta a la demanda impulsada por la expansión de la inteligencia artificial, lo que sitúa la miniaturización como uno de los principales objetivos en la industria. Según publicó Korea Economic Daily, la eficiencia y el rendimiento mejorado de estos chips representan un desafío técnico considerable, que solo un número reducido de fabricantes a nivel mundial está en condiciones de abordar de manera competitiva.

El acuerdo, de concretarse, permitiría a ambas multinacionales poner en marcha una colaboración en un segmento estratégico. Tal como detalló el medio surcoreano, el avance en el desarrollo y posible producción de estos microchips refleja la presión creciente entre los grandes actores tecnológicos por fortalecer su posición en el segmento de IA. En este contexto, empresas rivales participan en una carrera por lograr dispositivos más compactos, que integren mayor cantidad de transistores por área y, de ese modo, aseguren tanto menores consumos de energía como mayores capacidades de cálculo.

Korea Economic Daily consignó que, además de Samsung, Qualcomm mantiene negociaciones similares con otras compañías tecnológicas, aunque no reveló los nombres de estos posibles socios. El enfoque actual de Qualcomm prioriza la producción en masa de los chips de dos nanómetros, tras haber completado todos los procedimientos técnicos requeridos durante la etapa de desarrollo.

El sector tecnológico observa con atención las repercusiones que un pacto entre Qualcomm y Samsung puede desencadenar en la industria global de semiconductores, habida cuenta de su potencial para redefinir los estándares de la próxima generación de circuitos integrados. Analistas del sector siguen de cerca la evolución de estas conversaciones, ante las expectativas de que el entendimiento fortalezca las capacidades productivas de ambas empresas, en momentos en que la demanda de componentes especializados para inteligencia artificial, centros de datos y dispositivos móviles experimenta un marcado crecimiento.

La miniaturización ha sido históricamente uno de los motores principales de la innovación tecnológica, permitiendo iteraciones sucesivas en las prestaciones de los sistemas electrónicos. Según destacó Korea Economic Daily, la transición hacia procesos de fabricación de dos nanómetros plantea retos en costos de producción, compatibilidad con diseños previos y abastecimiento de materiales críticos, factores que también forman parte de las actuales negociaciones.

Al cierre del mercado surcoreano, el movimiento alcista en las acciones de Samsung reflejó, según consignó el diario, la respuesta positiva de los inversores a la posibilidad de que la firma se posicione en la vanguardia de la producción de semiconductores ultraavanzados. Mientras tanto, las cifras reportadas por Korea Economic Daily acerca de la cotización de Qualcomm en la preapertura de mercado estadounidense sugieren una valoración contenida, en línea con la expectativa ante la eventual formalización de los acuerdos de manufactura.

El interés de Qualcomm en diversificar su red de socios fabricantes responde, según el medio citado, a la necesidad de consolidar su liderazgo en un entorno donde la disponibilidad y sofisticación de los chips representa un elemento decisivo para mantener la competitividad. La evolución de las conversaciones, indicaron fuentes de la industria a Korea Economic Daily, será determinante para establecer los próximos referentes en un sector caracterizado por ciclos de innovación rápida y demanda creciente.

