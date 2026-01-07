María Pombo y Pablo Castellano reaparecen tras la polémica

Durante su primera aparición pública tras la controversia que surgió recientemente, María Pombo y Pablo Castellano optaron por no responder a los comentarios surgidos en redes sociales y medios de comunicación. De acuerdo con lo reportado por el medio que informó estos acontecimientos, la pareja manifestó que la llegada de su hija los mantiene enfocados en su entorno familiar, dejando de lado los señalamientos relacionados con el exceso de velocidad registrado en redes sociales.

La polémica se originó poco después del nacimiento de su tercera hija, cuando, según detalló el medio citado, María Pombo compartió con sus seguidores una imagen en la que se apreciaba a Pablo Castellano conduciendo a 140 kilómetros por hora mientras regresaban a casa desde el hospital. Esta publicación en redes sociales generó una oleada de críticas en internet, especialmente de personas que cuestionaron la actitud del matrimonio al exhibir esa velocidad durante un trayecto familiar. La situación adquirió mayor notoriedad tras viralizarse entre usuarios y comentaristas en línea.

El miércoles siguiente, la pareja decidió mostrarse públicamente en el centro de Madrid, donde, según consignó el medio, se presentaron ante las cámaras dando muestras de mantener una actitud positiva ante la reciente maternidad. Pombo explicó que tanto ella como Castellano se encuentran “súper bien” y describió el actual momento como “una nube”. Destacó también el papel de sus hijos en el recibimiento de Mariana, la recién nacida; mencionó que Martín, el mayor, asumió el rol de hermano mayor con entusiasmo y que Vega, la hija mediana, tomó la llegada de su hermana como un juego. Pombo declaró al respecto: “Increíble, están felices los dos y Martín un súper hermano mayor, Vega no se entera tanto, pero es un juguete para ella”.

Sobre la ola de reacciones adversas por el video difundido, la influencer sostuvo ante la prensa que el matrimonio se siente tan contento que no considera necesario emitir declaraciones que puedan prolongar la controversia. Conforme a lo publicado por la fuente original, la pareja reiteró que conservarán su enfoque en su familia y evitarán alimentar los comentarios negativos. Pombo insistió: “Estamos tan felices que no tenemos nada que decir, estamos en una nube”.

El nacimiento de Mariana representó, en palabras de la pareja reproducidas por el mismo medio, el cierre de una etapa familiar “de la mejor manera”. El anuncio lo realizaron el pasado 4 de enero al abandonar el hospital. Ambos señalaron entonces que el parto resultó como lo habían planeado y que el recibimiento en casa fortaleció aún más sus lazos familiares. El medio añadió que la pareja insistió en destacar los aspectos positivos vinculados a este momento y en no dar mayor importancia a la controversia en curso.

En cuanto al impacto de la situación en redes sociales, el medio informó que mientras algunos seguidores manifestaron apoyo, otros aprovecharon la oportunidad para expresar su descontento por la escena en la que Castellano conducía por encima del límite habitual permitido. A pesar de la repercusión, la familia continúa con sus actividades habituales, reflejando ante los medios una actitud de normalidad y satisfacción.

María Pombo y Pablo Castellano han mantenido una presencia activa en plataformas digitales, donde habitualmente comparten aspectos de su vida cotidiana con sus seguidores. Según lo consignado por el medio, aunque la controversia generó múltiples reacciones, la pareja optó por no añadir más declaraciones sobre el tema, actuando con cautela ante la exposición mediática. La atención, tanto del público como de los seguidores, sigue centrada en su vida familiar tras el nacimiento de la nueva integrante.