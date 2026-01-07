La Generalitat espera que Edmundo González asista el jueves 15 a recoger el premio de Fundación Broseta en València

Edmundo González, ex candidato presidencial y figura relevante de la oposición venezolana, ha sido distinguido por la Fundación Manuel Broseta con el Premio de Convivencia, reconocimiento que también ha recibido la también opositora María Corina Machado. Según detalló el medio, la Generalitat, liderada por Juanfran Pérez Llorca, se encuentra a la espera de la confirmación de que González asista a la ceremonia de entrega, prevista para el jueves 15 de junio en el Palau de la Generalitat, en València.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Juanfran Pérez Llorca —quien es president de la Generalitat y principal referente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)— expresó durante una comparecencia realizada en el Ayuntamiento de València, tras reunirse con la alcaldesa Mª José Catalá, su deseo de que tanto González como Machado participen en el evento. Pérez Llorca manifestó su esperanza de que ambos acudan para recibir el respaldo institucional y social de la Comunidad Valenciana y reiteró la relevancia del acto como apoyo al liderazgo opositor venezolano.

Pérez Llorca subrayó: “La información que tenemos es que no nos han dicho que no vayan a venir. Por tanto, contamos con su presencia”, refiriéndose a la posible asistencia de Edmundo González y María Corina Machado. Según consignó el medio, el presidente de la Generalitat remarcó la importancia de que ambos líderes reciban el apoyo tanto de la institución como de la sociedad valenciana, especialmente en el contexto político que atraviesa Venezuela.

La Fundación Manuel Broseta entrega anualmente este reconocimiento a figuras que promueven la convivencia, coincidiendo con la fecha en la que el catedrático Manuel Broseta fue asesinado en 1992 por un atentado de ETA. El evento adquiere este año especial significado para la oposición venezolana, pues ha coincidido con importantes hechos internacionales y la visibilidad de los líderes opositores fuera de Venezuela. Machado, por su parte, se encuentra en el extranjero tras viajar a Noruega en el contexto de la recogida del Premio Nobel de la Paz, según publicó la misma fuente.

El medio detalló que la ceremonia en la que la Fundación Manuel Broseta hará entrega del premio se realizará apenas dos semanas después de la intervención militar del gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, en Venezuela, cuyo objetivo fue la detención del presidente Nicolás Maduro. En este contexto, la presencia de Edmundo González en València repasará también el tema de la defensa de la democracia y los desafíos que enfrenta la oposición venezolana.

El presidente de la Generalitat subrayó el deseo de que Edmundo González pudiese asistir “como presidente de su país, que al fin y al cabo es el que eligieron en su país”, según transmitió el medio. Añadió que sería significativo que eso pudiera suceder cuanto antes, reflejando el respaldo político e institucional que tanto la Generalitat como la sociedad valenciana buscan expresar a la causa democrática venezolana y a quienes la lideran desde el exilio o desde la oposición interna.

El evento contará con la participación de autoridades locales y autonómicas, así como representantes de la Fundación Manuel Broseta, y se ha consolidado como uno de los momentos anuales más destacados en la agenda de València vinculados a la defensa de los valores de convivencia y memoria de Broseta. No se ha confirmado aún si Edmundo González logrará asistir personalmente a recoger el galardón, aunque la expectativa permanece alta por parte de los organizadores y de la Generalitat, que consideran la cita un símbolo de apoyo a quienes enfrentan complejas circunstancias políticas en Venezuela.