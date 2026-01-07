Finlandia incauta un buque sospechoso de dañar un cable submarino en el Báltico

El miembro de la tripulación del barco Fitburg que permanece bajo prisión preventiva se encuentra en el centro de los procedimientos judiciales relacionados con el daño a infraestructuras clave en el mar Báltico. Al mismo tiempo, tres colegas permanecen bajo prohibición de viaje mientras las autoridades profundizan en los exámenes técnicos y jurídicos. Según informó la Policía de Finlandia este miércoles, la embarcación resultó incautada como parte de una investigación en curso sobre un incidente ocurrido a finales de diciembre de 2025 que habría afectado un cable submarino de telecomunicaciones en el golfo de Finlandia.

El medio consignó que la Oficina Nacional de Investigación (KRP, por sus siglas en finés) adoptó la medida de incautación en las primeras horas de la jornada con la finalidad de "asegurar las medidas necesarias para la investigación criminal". De acuerdo con KRP, se han desplegado equipos especializados para la realización de análisis forenses a bordo de la nave, mientras los interrogatorios a los tripulantes se desarrollan como elementos fundamentales en la fase actual de la pesquisa. El caso está siendo tratado bajo las figuras de daño criminal agravado, intento de daño criminal agravado e interferencia agravada en las telecomunicaciones, detalló la Policía.

Tal como publicó el medio, la carga de acero que transportaba el barco se encuentra bajo detención administrativa a cargo de Aduanas, que tras revisar el cargamento, determinó que los productos transportados están sujetos a las restricciones impuestas por sanciones rusas. No obstante, el organismo adelantó que no iniciaría un proceso penal, siempre que la mercancía sea retirada del territorio finlandés. Esta resolución administrativa marca una diferencia en la forma en que se gestionan las posibles violaciones a las sanciones comerciales internacionales, según el reporte de las autoridades.

Aduanas también especificó que el control se llevó a cabo en Nochevieja, cuando las autoridades tomaron posesión del buque en el golfo de Finlandia, actuando en colaboración con la policía como parte de las acciones coordinadas por la Oficina Nacional de Investigación. El barco, que cubría la ruta entre Rusia e Israel, se considera sospechoso de haber provocado daños al cable de telecomunicaciones tras presuntamente arrastrar su ancla en las aguas del mar Báltico.

Por su parte, la policía finlandesa afirmó que la incautación del Fitburg es esencial para el desarrollo de la investigación, ya que facilita tanto la conservación de evidencias materiales como la continuación de los exámenes a los sistemas, equipos y eventuales restos de cable recuperados. Según consignó la KRP, la participación activa de los tripulantes bajo custodia y la imposición de medidas cautelares buscan evitar la evasión de responsabilidades o la destrucción de posibles pruebas relevantes.

En cuanto a la dimensión del daño causado a la infraestructura de telecomunicaciones, el medio detalló que los expertos continúan evaluando el alcance y la magnitud de la afectación en las conexiones regionales, aspecto que representa un tema sensible para la seguridad y la estabilidad de la red en la zona del Báltico. La oficina policial subrayó que la prioridad es determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el incidente y el grado de intencionalidad detrás del suceso.

El medio recogió las declaraciones de la Oficina Nacional de Investigación, que enfatizó las estrictas medidas adoptadas tanto en el puerto como durante el control de la tripulación y la carga, mientras continúan investigando la responsabilidad individual y posible implicación de terceros en el daño al cable submarino. La ruta desde Rusia a Israel y el tipo de mercancía transportada constituyen elementos claves en la exploración de conexiones con sanciones internacionales y el monitoreo del tráfico marítimo en la región, según informó nuevamente la KRP.

La investigación se mantiene abierta y, según reiteró la policía finlandesa, se prevén nuevas diligencias en colaboración con Aduanas para verificar el cumplimiento de las restricciones relativas al comercio de productos afectados por sanciones. Las autoridades continúan con el análisis pericial del barco y, de acuerdo con los procedimientos judiciales vigentes, evalúan próximas acciones en relación a los detenidos y la evolución del proceso penal.