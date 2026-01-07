El Banco Central de Argentina acuerda un préstamo de 2.567 millones de euros con bancos internacionales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha acordado un préstamo de 3.000 millones de dólares (2.567 millones de euros) con seis bancos internacionales para reforzar las reservas internacionales del país, según informó la institución en un comunicado.

La operación tiene lugar apenas dos días antes del vencimiento de deuda por 4.200 millones de dólares (3.593 millones de euros) que el Gobierno de Javier Milei deberá afrontar.

Dicho acuerdo se ha estructurado bajo la modalidad Repo, lo que implica que la autoridad monetaria entregó a las entidades bancarias títulos públicos como garantía, en este caso Bonar 2035 y Bonar 2038. El crédito tiene un plazo de 372 días y devenga a una tasa de interés del 7,4%.

El banco central argentino recibió ofertas por un total de 4.400 millones de dólares (3.764 millones de euros), un 50% por encima de la cuantía licitada, si bien decidió no ampliar el total adjudicado.

"El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible", señaló en el comunicado.