Bunq solicita la licencia bancaria en Estados Unidos

Bunq ha afirmado que los usuarios tendrán la posibilidad de acceder a cuentas bancarias tanto en Estados Unidos como en Europa, facilitando así la gestión financiera de personas transnacionales residentes en grandes urbes estadounidenses. Según informó este miércoles la entidad a través de un comunicado recogido por el medio, la empresa presentó formalmente una solicitud ante la Oficina del Controlador de la Moneda de Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés) para obtener una licencia bancaria y así operar legalmente como banco en ese país.

El neobanco neerlandés, tal como publicó el comunicado, planea enfocar su expansión inicial en áreas metropolitanas de Estados Unidos con altas concentraciones de residentes extranjeros. El objetivo principal es captar clientes entre las comunidades migrantes, ofreciéndoles productos financieros como cuentas corrientes y servicios de inversión. Bunq sostiene que podrá “crear rápidamente” historiales crediticios para estos usuarios, teniendo acceso a los registros financieros que los clientes ya posean en Europa, lo que representa una ventaja para migrantes que frecuentemente enfrentan obstáculos para establecer antecedentes financieros en el sistema bancario estadounidense.

De acuerdo con la firma, la estrategia de lanzamiento prevé proveer acceso a cuentas en moneda local tanto en Estados Unidos como en Europa, facilitando operaciones internacionales para sus usuarios. En octubre pasado, Bunq ya había iniciado los trámites para obtener una licencia ‘broker-dealer’ en Estados Unidos, cuyo objetivo era poner a disposición de los usuarios locales su portafolio de servicios de inversión, incluyendo acciones, fondos de inversión o fondos cotizados en bolsa (ETF), según detalló la empresa.

El proceso para conseguir la licencia bancaria no es nuevo para Bunq. El medio comunicó que la entidad había comenzado en 2023 el procedimiento regulatorio ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, se retiró temporalmente en 2024 debido a discrepancias entre el regulador neerlandés y su homólogo en Estados Unidos. Ahora, tras superar ese impasse, la compañía retoma su ambición de convertirse en un banco plenamente regulado en el mercado norteamericano.

Según consignó la entidad en el reporte, obtener la licencia del OCC es un paso clave que permitirá a Bunq integrar completamente sus operaciones estadounidenses en el sistema financiero local, asegurando la protección de depósitos y el cumplimiento de normativas bancarias. Además, la compañía recalca que su modelo digital ofrece ventajas operativas para migrantes y otros residentes urbanos que buscan flexibilidad, rapidez y procesos simplificados a la hora de gestionar su dinero entre diferentes países.

El medio reflejó que la presencia de Bunq en Estados Unidos plantea escenarios competitivos frente a actores tradicionales y otros bancos digitales que también buscan posicionarse entre las poblaciones migrantes y urbanas. La empresa ha sostenido que su propuesta diferencial reside en la integración de datos financieros de distintas jurisdicciones europeas y estadounidenses, lo que facilitaría el acceso al crédito, la apertura de cuentas y el uso de productos de inversión transfronterizos.

En el comunicado difundido, la firma destaca la posibilidad de que sus usuarios abran cuentas tanto en Estados Unidos como en Europa, permitiendo la gestión simultánea de activos en distintas monedas y la transferencia de fondos a bajo costo. Según detalló la entidad, se ofrecerán servicios de inversión diversificados, con productos que incluyen desde acciones hasta fondos indexados, y la capacidad de acceder a ellos a través de una sola aplicación, dirigida a perfiles que suelen contar con movilidad entre ambos continentes.

El medio informó que el paso de Bunq llega en un contexto de crecientes desafíos y oportunidades para bancos digitales en Estados Unidos. La obtención de la licencia del OCC implicará cumplir con rigurosos estándares regulatorios, tanto en materia de solvencia como en la protección de los derechos de los consumidores. La entidad financiera indica que su experiencia en el entorno bancario digital europeo aportará conocimiento y recursos para afrontar los retos regulatorios y del mercado estadounidense.

Fuentes vinculadas al proceso, citadas por el comunicado, remarcaron que la reapertura de la solicitud ante las autoridades bancarias estadounidenses resulta fundamental en la estrategia global de expansión del neobanco. Bunq busca consolidar una marca global orientada a clientes que requieren acceso simultáneo a mercados financieros en distintas regiones del mundo, en especial en comunidades migrantes que demandan servicios ágiles y flexibles. De avanzar en el proceso regulatorio, la empresa planea dar prioridad, en la primera fase, a las ciudades con mayor número de habitantes extranjeros, como Nueva York, Los Ángeles y Miami.

La compañía concluyó que aspira a que su proyecto contribuya a la inclusión financiera de las comunidades transnacionales, fortaleciendo así la competitividad del sector bancario digital tanto en Estados Unidos como en Europa.