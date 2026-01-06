Trump acusa a Maduro de haber matado a "millones" y de tener una "cámara de tortura" en Caracas

La reciente operación militar estadounidense en Venezuela, que concluyó con la detención de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, se convirtió en uno de los temas centrales del discurso ofrecido por el presidente Donald Trump ante congresistas en el Centro Kennedy de Washington. Durante el encuentro, Trump compartió detalles poco conocidos sobre la intervención y arremetió en términos contundentes contra el mandatario venezolano, según publicó el diario New York Times, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca.

En la alocución del martes, Trump acusó directamente a Maduro de haber sido responsable de la muerte de "millones de personas" y de mantener oculta una "cámara de tortura" en pleno centro de Caracas. El presidente de Estados Unidos subrayó la dimensión de las acusaciones indicando que, a su entender, "llevaban años y años y años detrás de este tipo", describiéndolo como "violento", según detalló el New York Times. La operación militar de Estados Unidos en Venezuela, ejecutada el fin de semana anterior, resultó –según el mandatario estadounidense– en la "captura" tanto de Maduro como de su esposa.

El medio estadounidense consignó que fuentes cercanas al entorno presidencial señalaron que la relación de Trump con Maduro se deterioró aún más luego de que este último respondiera con baile público a una propuesta de diálogo de la administración estadounidense. Esta reacción habría provocado la molestia de Trump, quien interpretó el gesto como una burla personal y una falta de disposición para negociar.

Durante su intervención, Trump comentó también que Maduro había intentado ridiculizarlo imitándolo en actos públicos, haciendo alusión específica a intentos de emular su estilo de baile durante apariciones multitudinarias. El mandatario estadounidense calificó reiteradamente al presidente venezolano como “un tipo violento”, una expresión que utilizó para reforzar sus acusaciones de sistemática represión en el país sudamericano, según publicó New York Times.

El jefe de Estado estadounidense afirmó de manera categórica que Maduro había ejercido violencia extrema contra la población. Mencionó asimismo las denuncias sobre torturas, enfatizando la existencia de una cámara de tortura presuntamente operativa en el corazón de Caracas bajo órdenes directas del gobierno venezolano.

Según informó el New York Times, las palabras de Trump se inscriben en un contexto de tensión diplomática y política entre Washington y Caracas. La intervención militar recién concretada fue presentada por el propio mandatario como el desenlace de una larga operación de inteligencia y planificación dirigida a terminar con lo que describió como un régimen criminal. Las autoridades estadounidenses, de acuerdo con fuentes consultadas por el diario, justificaron la acción militar por la persistente negativa del gobierno venezolano a entablar negociaciones y por el historial de violaciones a los derechos humanos atribuido al entorno de Maduro.

El evento en el Centro Kennedy, que contó con la presencia de legisladores y asesores presidenciales, incluyó otras referencias a la política exterior de Estados Unidos, pero Venezuela ocupó el lugar central en la exposición de Trump. El presidente buscó recalcar los riesgos que, en su opinión, plantea la continuidad de Maduro en el poder, reiterando la gravedad de las denuncias formuladas durante su discurso.

La prensa estadounidense, en particular el New York Times, detalló que tras la intervención de Trump, altos funcionarios del gobierno insistieron en la necesidad de acciones coordinadas con la comunidad internacional. La detención de Maduro y de Cilia Flores representaría, según las fuentes citadas, un cambio significativo en el panorama geopolítico regional, tema que también se discutió a puerta cerrada tras el evento celebrado en Washington.

La acusación de Trump sobre la presunta muerte de millones de personas durante el mandato de Maduro se produce en un contexto en el que organizaciones internacionales han denunciado violaciones de derechos humanos y represión sistemática en Venezuela, aunque no han avalado cifras de esa magnitud. El New York Times precisó que la Casa Blanca no ofreció pruebas directas sobre la existencia de la mencionada cámara de tortura ni sobre el número de víctimas citado por el presidente.

El discurso de Trump ha generado inmediatas reacciones tanto en el ámbito político estadounidense como internacional, mientras se aguarda por confirmación oficial de los detalles operativos de la intervención en Venezuela. Según el New York Times, la estrategia de comunicación de la Casa Blanca busca destacar la firmeza de la administración Trump frente a gobiernos que considera autoritarios y responsables de abusos contra la población civil.

Entre los asistentes al acto en el Centro Kennedy se encontraban miembros de ambas cámaras del Congreso y altos mandos militares, quienes escucharon los pormenores de la operación, así como las valoraciones que el presidente realizó sobre la situación venezolana. En varias ocasiones, Trump subrayó que la decisión de intervenir había sido motivada por lo que él calificó como la urgente necesidad de poner fin a atroces crímenes y prácticas de tortura, según reportó el New York Times.

El medio recalcó que Trump no ofreció detalles precisos sobre los próximos pasos que tomaría Estados Unidos tras la captura de los líderes venezolanos. Sin embargo, referentes de la administración presentes en el evento sostuvieron que la política hacia Venezuela seguiría centrada en lograr una transición hacia un nuevo gobierno. Las declaraciones del presidente estadounidense, según consignó el New York Times, se insertan así en una narrativa más amplia de presión sostenida sobre el gobierno de Caracas.