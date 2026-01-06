Sánchez acude este martes a una cumbre sobre Ucrania en París y no asistirá a la Pascua Militar con el Rey

El desplazamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la capital francesa para asistir a la primera reunión anual de la Coalición de Voluntarios que apoya a Ucrania supondrá su ausencia en la tradicional Pascua Militar, evento presidido por el Rey Felipe VI y que suele contar con la participación habitual del jefe del Ejecutivo. De acuerdo con información facilitada por fuentes de Moncloa y publicada por varios medios, entre ellos el medio digital, esta cita internacional en París tendrá lugar el martes 6 de enero, y reunirá a altos mandatarios, incluido el presidente ucraniano Volodomir Zelenski.

Según informó el medio, la cumbre en París ha sido convocada de manera conjunta por el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer. También participará el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El encuentro, que comenzará alrededor de las 14:00 horas, constituye el primer encuentro presencial del año entre países europeos aliados de Kiev. La cita se centrará en el análisis de la situación actual de la guerra en Ucrania, la coordinación de la coalición y el apoyo occidental a Ucrania en el contexto del conflicto.

El medio consignó que esta ausencia de Sánchez en la Pascua Militar marca una diferencia con años anteriores desde su llegada a La Moncloa, cuando sí asistió a la ceremonia castrense que se celebra en el Palacio Real de Madrid. En el acto, el Rey Felipe VI ocupa un papel principal, acompañado normalmente por la ministra de Defensa, que también suele intervenir en el evento, según detalló la fuente.

Moncloa confirmó que Sánchez volará a París el mismo martes, fecha que coincide con el tradicional inicio de año militar en España. La Pascua Militar es uno de los eventos más relevantes del ámbito castrense, y su celebración suele destacar la relación institucional entre la Casa Real y el Gobierno, así como la coordinación con el Ministerio de Defensa en materia de políticas y reconocimientos a las Fuerzas Armadas.

La reunión de la Coalición de Voluntarios que apoya a Ucrania ya contó con una edición anterior el 11 de diciembre, aunque en esa ocasión el encuentro se realizó telemáticamente. Durante aquella cita, según indicó el medio, representantes de Kiev presentaron sus posturas respecto al plan de paz promovido por el expresidente estadounidense Donald Trump para la región.

La decisión de Sánchez de priorizar la asistencia a la cumbre sobre Ucrania se enmarca en el contexto de la guerra, que continúa generando preocupación entre los aliados europeos. Según publicó el medio, la agenda del encuentro en París prevé una revisión de las estrategias de apoyo militar, humanitario y diplomático a Ucrania, además de intercambios entre los principales dirigentes sobre los objetivos a corto y medio plazo de la coalición.

Fuentes oficiales citadas por el medio señalaron que la importancia de la reunión radica en la necesidad de fortalecer la cooperación entre los distintos países europeos y la OTAN, consolidando las líneas de ayuda que se han venido desplegando desde el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania. El evento, según detalló el medio, reúne a líderes que juegan un papel destacado en la conformación de la respuesta occidental frente al conflicto.

La Pascua Militar, presidida por el Rey Felipe VI, suele contar con un discurso institucional tanto del propio monarca como de la ministra de Defensa, y representa una ocasión para repasar los retos del sector castrense y expresar el reconocimiento a las fuerzas armadas españolas. La ausencia este año del presidente del Gobierno, según reportó el medio, generó ajustes en el protocolo habitual del evento.

La cumbre sobre Ucrania en París se sitúa entre las principales prioridades diplomáticas de 2024 para el Gobierno español, conforme a la información avanzada por Moncloa y recogida por el medio. La presencia de Sánchez junto a los máximos responsables políticos y militares de Francia, Reino Unido y la OTAN subraya el compromiso de España en el respaldo a la soberanía ucraniana y la búsqueda de una resolución para el conflicto.

Durante la última reunión telemática de la Coalición en diciembre, Kiev mantuvo informados a sus aliados sobre sus perspectivas en relación con las propuestas de paz y la evolución de la situación en el terreno, detalló el medio. La nueva convocatoria presencial en París responde a la necesidad de actualizar la coordinación, considerando los cambios recientes en el contexto internacional y las necesidades expresadas por el Gobierno ucraniano.

El desarrollo de la guerra en Ucrania ha implicado sucesivas rondas de contactos y encuentros multilaterales entre los aliados occidentales durante los últimos meses. La continuidad de estas reuniones forma parte de la estrategia compartida por los participantes para mantener el flujo de apoyo y la unidad de criterio frente a los desafíos planteados por el conflicto, según explicó el medio.

La asistencia de Pedro Sánchez a la cumbre en París podría influir en la agenda política interna española, dada su coincidencia con la Pascua Militar, uno de los actos principales en la vida institucional del Estado. Las fuentes consultadas por el medio recordaron que la coordinación de viajes internacionales del presidente se realiza en función de prioridades de política exterior, ajustando su presencia en eventos nacionales cuando coincide con citas internacionales consideradas estratégicas.