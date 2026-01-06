La prensa extranjera condena la decisión de Israel de prolongar el veto a la entrada de periodistas en Gaza

El pronunciamiento de la Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) incluyó la determinación de presentar una respuesta ante el Tribunal Supremo de Israel, tras la petición del gobierno israelí para que esta instancia extienda la prohibición del ingreso de periodistas internacionales a la Franja de Gaza. La organización manifestó que mantiene la esperanza de que los jueces de dicho tribunal otorguen justicia ante lo que considera una persistente infracción al principio esencial de la libertad de expresión. Simultáneamente, la FPA reiteró la gravedad de que esta situación constituye también una vulneración al derecho a la información. Según consignó la FPA en un comunicado del martes, la acción del Gobierno israelí de prorrogar esta restricción motivó una condena y la reiteración de la demanda de un “acceso completo y libre” para la prensa en el enclave palestino, publicó el medio.

El medio informó que, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre Gaza en octubre de 2023, el acceso de periodistas internacionales al área se ha visto severamente limitado. La mayoría de los profesionales de la prensa han permanecido excluidos, salvo casos excepcionales en los que se permitió su ingreso bajo la condición de acompañar a las fuerzas del ejército israelí. De acuerdo con la información dada a conocer, este marco restrictivo persiste incluso cuando existe un alto el fuego en vigor, lo que la FPA calificó de inadmisible en el mismo comunicado difundido, en el que también expresó su “más profunda decepción” por la decisión gubernamental.

La FPA, según reportó el medio, consideró que la oportunidad de que la prensa trabaje en Gaza de manera independiente junto a los periodistas palestinos representa un elemento fundamental para la transmisión de información veraz y plural sobre la situación en el enclave. Sin embargo, la política israelí impide actualmente que los reporteros internacionales desarrollen sus labores de manera autónoma en el territorio, lo que para la organización constituye un retroceso para los estándares de transparencia y rendición de cuentas en contextos de conflicto.

Según detalló el medio, el gobierno israelí fundamentó su postura al solicitar al Tribunal Supremo la extensión de la prohibición en criterios que no fueron especificados en el pronunciamiento de la FPA, pero la organización anticipó acciones legales para contrarrestar la medida. “Tenemos previsto responder ante el Supremo durante los próximos días, y esperamos que los magistrados pongan fin a esta farsa. Estamos seguros de que los tribunales ofrecerán justicia ante lo que supone una continuada violación del principio fundamental de la libertad de expresión”, cita el comunicado. A esta postura agregaron que la falta de acceso obstaculiza la cobertura independiente y la transparencia en el enclave palestino, aspecto que la FPA vincula directamente con la protección del derecho a la información de la opinión pública internacional.

El mismo medio dio a conocer que el número de víctimas, según las autoridades de Gaza bajo control de Hamás, ascendía el lunes a 71.388 personas fallecidas y 171.269 personas heridas a raíz de la ofensiva militar desencadenada por Israel después de los ataques del 7 de octubre de 2023. Entre las víctimas, las cifras incluyen 422 personas muertas a partir del 10 de octubre, fecha de entrada en vigor del más reciente alto el fuego entre las partes.

El comunicado de la FPA, reproducido por el medio, pone énfasis en la ausencia de un plan del Gobierno israelí para permitir el ingreso de periodistas foráneos de forma independiente, un reclamo que la asociación viene impulsando de manera reiterada desde el inicio de las hostilidades. Según el texto, la organización reiteró la necesidad de que los comunicadores internacionales puedan desarrollar su labor en Gaza en condiciones de libertad y colaboración con sus colegas palestinos, sin supervisión directa de las autoridades militares.

Desde octubre de 2023, según consignó el medio, los pocos periodistas extranjeros que lograron acceder a la Franja lo hicieron siempre bajo estricta vigilancia militar y sin margen para actuar de manera autónoma, limitando el alcance y la diversidad de la cobertura informativa proveniente del territorio. Esta situación, a juicio de la FPA, representa un obstáculo para el ejercicio del periodismo independiente y socava la capacidad de los medios internacionales para informar sobre las condiciones humanitarias, de seguridad y políticas dentro de Gaza.

La prolongación de estas restricciones, según reflejan los pronunciamientos de la FPA citados por el medio, ha motivado el incremento de las acciones legales y diplomáticas a nivel internacional, en un contexto en el que el acceso a información transparente y de múltiples fuentes resulta clave para la cobertura periodística de los conflictos armados. El comunicado reitera además que la libertad de prensa es un principio básico en las democracias y que obstaculizarla mediante vetos a la labor periodística afecta sustantivamente la comprensión global de la situación en Gaza.