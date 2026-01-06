Investigan la muerte de dos personas halladas en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

La localización de los cuerpos se produjo durante la mañana del martes, coincidiendo con la celebración del Día de Reyes, en el interior de un domicilio situado en Las Palmas de Gran Canaria. Según informó la Policía Nacional y tal como consignó el medio, los efectivos de este cuerpo de seguridad han puesto en marcha las diligencias pertinentes para esclarecer los motivos detrás de estas muertes, manteniendo en reserva los detalles a fin de asegurar el avance de la investigación.

Tal como detalló la fuente, la investigación inició tras el hallazgo de los cadáveres de dos personas dentro de la citada vivienda. Debido a que la actuación policial se encuentra en una etapa inicial, las autoridades han decidido proteger la información sobre el caso decretando el secreto de las actuaciones, con el objetivo de no dificultar el éxito de las pesquisas en curso.

De acuerdo con la información publicada, el suceso tuvo lugar en pleno Día de Reyes y ha causado la movilización de agentes especializados que llevan adelante las labores de esclarecimiento del hecho. El hallazgo de los cuerpos desencadenó una respuesta inmediata de la Policía Nacional, la cual trabaja para reunir elementos que permitan determinar tanto la identidad de las personas fallecidas como las circunstancias que desembocaron en su muerte.

El medio reseñó que, ante la sensibilidad y la complejidad del caso, los responsables de la investigación no han hecho públicos datos adicionales relacionados con el domicilio, las víctimas o posibles causas del fallecimiento. Esta reserva comunicativa persigue preservar la integridad de la investigación que permanece abierta y en curso.

El caso ha captado la atención de la opinión pública local debido a que el hallazgo ocurrió en una fecha significativa, lo que ha incrementado el interés por los avances en las pesquisas. Aunque los detalles permanecen reservados, agentes de la Policía Nacional mantienen sus esfuerzos para analizar todas las pistas e hipótesis, según reiteraron diversas publicaciones.

La investigación continuará desarrollándose a lo largo de los próximos días con la finalidad de aportar respuestas claras sobre lo acontecido, mientras las autoridades competentes sostienen el secretismo respecto a la información recolectada y los resultados preliminares de las diligencias periciales, tal como ha informado la prensa local y los portavoces policiales.