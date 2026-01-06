Intel presenta los procesadores Intel Core Ultra 3, los primeros con nodo 18A

Entre las novedades más destacadas, Intel ha incorporado en la reciente familia Panther Lake una clase especial de procesadores llamada Intel Core Ultra X9 y X7. Según informó la compañía durante su participación en CES 2026, estos modelos están equipados con la tarjeta gráfica Arc más avanzada y apuntan a usuarios que exigen un alto rendimiento en tareas complejas, incluyendo flujos de trabajo profesionales y gaming avanzado. La noticia principal radica en el lanzamiento oficial de la serie Core Ultra 3, también conocida como Panther Lake, que introduce el proceso 18A de 2 nanómetros y estará disponible desde el 27 de enero.

Tal como publicó Intel y recogió la prensa, la línea Core Ultra 3 representa el primer salto de la empresa al empleo de la tecnología 18A en la fabricación de procesadores, marcando un avance en rendimiento y eficiencia energética. El proceso 18A se basa en la arquitectura de transistores RibbonFET y en el sistema de alimentación PowerVia, lo que permite mejorar la densidad de chips en un 30 por ciento y el rendimiento por vatio en un 15 por ciento frente a la generación anterior, conocida como Intel 3. El medio detalló que estas innovaciones facilitan un diseño más compacto y eficiente en la gestión energética, además de optimizar la entrega de señal eléctrica al procesador.

Los nuevos chips Core Ultra 3 cuentan con hasta 16 núcleos de procesamiento, que se dividen en núcleos de rendimiento, de eficiencia y de bajo consumo de nueva generación. De acuerdo con los detalles presentados por Intel, esta configuración responde a la demanda de productividad, aplicaciones múltiples y videojuegos, al tiempo que favorece un incremento en la duración de la batería y un uso más eficiente de la energía en equipos portátiles. La compañía de semiconductores expuso que más de 200 diseños de computadoras portátiles orientados a consumidores, profesionales y videojuegos emplearán estos procesadores.

En el ámbito gráfico, Intel ha introducido la GPU Arc integrada con hasta 12 núcleos Xe, la cual puede alcanzar un rendimiento de 120 TOPS. Según consignó la empresa y replicó la prensa especializada, la GPU habilita funciones avanzadas como Xe Super Sampling 3 (XeSS 3), XeSS Super Resolution (XeSSSR) y XeSS Multi-Frame Generation (XeSS-MFG), todas gestionadas mediante inteligencia artificial para optimizar la calidad visual en tiempo real, especialmente durante sesiones de videojuegos. La tecnología Xe Low Latency (XeLL) complementa esta oferta al mejorar la capacidad de respuesta del sistema gráfico.

La arquitectura NPU, identificada como NPU 5, constituye otra de las mejoras de Core Ultra 3, permitiendo acelerar tareas de inteligencia artificial hasta 50 TOPS, según reportó Intel en su anuncio recogido por distintos medios. El avance en esta área está orientado a adaptarse al creciente número de equipos y aplicaciones que aprovechan la inteligencia artificial tanto en el ámbito doméstico como en entornos industriales.

En materia de conectividad, la nueva generación soporta Thunderbolt 5, lo que posibilita velocidades bidireccionales de transferencia de datos de hasta 80 Gbps, con un ancho de banda que puede alcanzar los 120 Gbps en escenarios donde se requiera un uso intensivo. Además, los procesadores integran compatibilidad con WiFi 7 y Bluetooth 6.0, adaptándose a los nuevos estándares de comunicación inalámbrica para ofrecer una amplia gama de posibilidades tanto en entornos personales como profesionales, indicó Intel.

El fabricante enfatizó en su presentación que la serie Core Ultra 3 no solo ha sido diseñada para ordenadores personales con inteligencia artificial, sino que ha sido probada y certificada también para su uso en aplicaciones industriales. De acuerdo a lo que reportó Intel, los procesadores ya han sido utilizados en sectores relacionados con la robótica, automatización, ciudades inteligentes y atención médica. Estas pruebas abren la puerta a una integración más amplia de la computación avanzada en industrias que requieren procesamiento eficiente y seguro de grandes volúmenes de datos.

Intel recalcó durante la presentación que el proceso 18A representa el hito tecnológico más avanzado fabricado íntegramente en Estados Unidos por la compañía. Según expuso la empresa, esta tecnología permite un empaquetado más ajustado de los componentes electrónicos, mejorando el flujo y la entrega de energía y señal, lo que deriva en un mejor aprovechamiento de los recursos internos del procesador.

En suma, la serie Panther Lake de Intel supone una actualización integral orientada tanto al mercado de consumo como al sector industrial, con énfasis en la eficiencia, la potencia de inteligencia artificial y las capacidades gráficas, respaldadas por una conectividad de última generación. Estas características, según detalló el medio especializado, posicionan a Core Ultra 3 como la propuesta más avanzada en la historia reciente de Intel para distintas aplicaciones, desde la computación personal avanzada hasta sectores especializados como la robótica y la automatización industrial.