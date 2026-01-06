El candidato opositor Anicet Dologuélé se autoproclamó vencedor de las elecciones presidenciales en República Centroafricana el 2 de enero, pese a que la Autoridad Nacional de Elecciones (ANE) anunció que el presidente Faustin Archange Touadéra había sido reelegido con una amplia ventaja, superando el 76 por ciento de los sufragios. Según consignó el medio que reportó estos hechos, la ANE precisó que Touadéra recibió exactamente el 76,15 por ciento de los votos emitidos, situándose muy por delante del resto de los candidatos en los comicios realizados el 28 de diciembre.

De acuerdo con la información difundida por la ANE y detallada por la fuente original, el ex primer ministro Anicet Dologuélé alcanzó el 14,66 por ciento de los apoyos, mientras que otro ex primer ministro, Henri-Marie Dondra, quedó en la tercera posición con el 3,19 por ciento de los votos. La participación durante la jornada electoral fue del 52,42 por ciento, cifra que indica una abstención considerable en el proceso. Otros candidatos como el independiente Marcelin Yalemende y Serge Djorie obtuvieron el 2,13 y el 1,87 por ciento, respectivamente. Eddy Kparekouti y Aristide Reboas cerraron la lista principal con 1,04 y 0,95 por ciento de los votos cada uno, según registró la ANE.

La diferencia entre el presidente y sus principales adversarios resultó considerable, lo que permitió a Touadéra obtener la victoria directamente en la primera vuelta, sin necesidad de un desempate, según informó la autoridad electoral. Tras la autoproclamación de Dologuélé, el portavoz presidencial, Evariste Ngamana, calificó públicamente dicho acto como una “violación manifiesta del marco legal y el principio de neutralidad del proceso electoral”, recogió la fuente.

Faustin Archange Touadéra gobierna la República Centroafricana desde 2016. El contexto electoral se encuentra marcado por una reforma constitucional en 2023, producto de un referéndum que fue boicoteado por la oposición, y que modificó aspectos clave del sistema político. Como consecuencia de esa reforma, según detalló la fuente, se eliminó el límite legal a la cantidad de mandatos presidenciales, se amplió la duración de cada mandato a siete años y se prohibió que ciudadanos con doble nacionalidad pudieran participar como candidatos a la jefatura del Estado.

Según publicó el medio que cubre los comicios, la figura de Touadéra ha sido objeto de numerosas críticas por parte de sectores opositores, quienes lo acusan de promover una concentración de poder y profundizar sus vínculos con Rusia. Dicho vínculo se ha traducido en la presencia de mercenarios del antiguo Grupo Wagner, desplegados con el objetivo de fortalecer al Ejército en enfrentamientos con grupos armados activos dentro del país. Pese a las denuncias opositoras que califican el proceso como antidemocrático, la gestión de Touadéra se ha visto respaldada por varios acuerdos de paz firmados con facciones rebeldes, circunstancia que ha contribuido a fortalecer su posición frente a sus adversarios, según relató la fuente original.

Durante el proceso electoral, la ANE fue la encargada de centralizar el escrutinio y comunicar los resultados oficiales. La institución subrayó la amplia brecha entre Touadéra y los demás aspirantes, ofreciendo detalles sobre el porcentaje de papeletas emitidas a cada candidato. El ambiente político tras el anuncio de resultados incluyó acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, especialmente después de que uno de los principales contendientes alegara irregularidades y se declarara ganador, pese a los datos oficiales.

El referéndum constitucional previo a las elecciones, según consigna la fuente, marcó un cambio estructural al suprimir el límite de reelección y extender el periodo presidencial. Este proceso, boicoteado por la oposición, fue decisivo para la candidatura de Touadéra, quien pudo presentarse nuevamente y optar legalmente a un tercer periodo, según la reforma aprobada en 2023.

De acuerdo con las cifras publicadas, más de la mitad del electorado participó en unos comicios donde la abstención evidenció cierta desconexión o descontento por parte de la ciudadanía. Las denuncias opositoras de manipulación del proceso tomaron fuerza tras la autoproclamación de Dologuélé, aunque hasta el momento no ha habido una declaración formal por parte de este candidato acerca de los resultados finales difundidos por la ANE.

El desarrollo de la votación se vio enmarcado también por la presencia de observadores y voces críticas internacionales ante la influencia rusa en la política del país. A pesar de las controversias asociadas a la reforma constitucional y al manejo de la seguridad por parte de fuerzas extranjeras, Touadéra logró consolidar un nuevo mandato con una mayoría significativa de votos según lo registrado por la Autoridad Nacional de Elecciones.