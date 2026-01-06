Carmen Borrego, flamante fichaje de GH Dúo, reconoce sus nervios con el apoyo de su marido e hijo, José María Almoguera

José María Almoguera ha expresado públicamente su respaldo ante el nuevo reto televisivo que asume su madre, Carmen Borrego, destacando la satisfacción de acompañarla en esta etapa. Este gesto de apoyo familiar se produce en un momento clave para la colaboradora, quien integra la lista de los concursantes confirmados en la próxima edición de GH Dúo, según detalló el medio Telecinco. El regreso del reality de convivencia por parejas, que en esta temporada reúne a dúos sentimentales, exparejas y familiares reconocidos en el ámbito mediático, plantea una edición con expectativas de generar conflictos, alianzas y una notoria presencia en pantalla.

La presencia de Carmen Borrego entre los participantes ha sido uno de los anuncios más comentados en las semanas previas al inicio del programa. Al ser consultada sobre cómo afronta su ingreso al reality y si existen temores, Borrego ha reconocido sentirse intranquila, y respondió usando el humor al afirmar: "Pues como todos, hombre, claro", según publicó Telecinco. De esta manera, Borrego ha expuesto abiertamente sus emociones ante la experiencia que implica exponerse ante la audiencia y el juicio público, en una dinámica que combina nerviosismo e ilusión.

La mención a otras figuras del entorno familiar y mediático, como Alejandra Rubio y Paola Olmedo, no tardó en aparecer en las conversaciones con la prensa. Ante estas cuestiones, Borrego optó por la cautela, limitando su declaración a un breve "todo perfecto", evitó así profundizar en polémicas recientes y mantuvo su atención enfocada en el inminente comienzo del concurso. Según consignó Telecinco, la colaboradora ha preferido no alimentar debates y se posiciona, al menos públicamente, lejos de los asuntos familiares que han generado interés en la prensa en las últimas semanas.

En la escena también se encuentra María 'La Jerezana', suegra de Carmen Borrego, quien manifestó abiertamente su entusiasmo y confianza con la frase: "Hombre, Carmen ganadora, por supuesto", alentando a la concursante frente a los medios. Además, el esposo de Borrego, José Carlos Bernal, permanece presente y muestra una actitud cercana y discreta, participando de las respuestas a los periodistas. Según reportó Telecinco, esta imagen familiar refuerza la idea de que la colaboradora de televisión se encuentra respaldada por sus allegados, un aspecto relevante ante el desafío profesional que significa participar en el reality.

GH Dúo ha apostado, en esta edición, por una selección de participantes que integra tanto veteranos del universo reality como figuras ampliamente conocidas en el panorama televisivo español. El formato, que prioriza la relación entre los dúos y explora las conexiones sentimentales y familiares, comienza a generar expectativas antes del estreno. Según Telecinco, la revelación paulatina de los nombres de los concursantes ha impulsado debate y especulación entre el público, mientras Borrego se posiciona como uno de los fichajes destacados.

El retorno del reality, que promete horas de convivencia y exposición mediática, representa un reto profesional para Carmen Borrego, quien afronta esta etapa amparada por su círculo cercano. Las declaraciones de su hijo y de otros familiares matizan el momento de anticipación, mientras la propia Borrego enfrenta preguntas de la prensa con respuestas que combinan sinceridad y sentido del humor, según lo publicado por Telecinco. En este contexto, la expectativa sobre la dinámica dentro de la casa y la evolución de las relaciones entre concursantes permanece en aumento a medida que se acerca la fecha de inicio del programa.