Aumentan a cerca de 30 los muertos por el hundimiento de una barca en un río en Nigeria

Autoridades de Yobe confirmaron 29 víctimas tras el accidente de una embarcación, con al menos ocho desaparecidos y varios supervivientes, en un hecho atribuido a exceso de pasajeros y fallas en la estructura, según informes oficiales

El hallazgo de cuatro cuerpos más en el curso del río Yobe elevó a 29 el número de víctimas confirmadas tras el naufragio de una embarcación ocurrido el sábado en el estado nigeriano de Yobe, mientras las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda y rescate, con la expectativa de que el saldo mortal pueda aumentar. Según informó la Agencia de Gestión de Emergencias de Yobe (SEMA), entre ocho y diez personas continúan desaparecidas en esta zona del noreste de Nigeria, donde el transporte fluvial es esencial debido a la limitada infraestructura terrestre.

Tal como publicó la SEMA a través de su cuenta oficial en Facebook, el accidente se produjo cuando una barca con más de 50 ocupantes, en su mayoría agricultores y comerciantes locales, soltó amarras en la localidad de Adiyani, ubicada a más de 200 kilómetros de la capital estatal, Damaturu. El incidente se atribuye a la sobrecarga de la embarcación y a defectos en su estructura, factores señalados en los informes preliminares y que contribuyeron directamente al hundimiento ocurrido poco después del inicio de la travesía.

Mohammad Goje, secretario ejecutivo de la SEMA, precisó que, por el momento, trece personas que permanecían ingresadas en centros de salud tras el suceso recibieron el alta médica. El funcionario indicó además que los desaparecidos podrían encontrarse en las aguas o en las márgenes del río, lo que mantiene elevado el temor frente a un posible aumento de la cifra final de fallecidos. De acuerdo con lo consignado por la agencia, el operativo de rescate involucra a equipos estatales y voluntarios de las comunidades ribereñas, quienes trabajan junto a las autoridades para localizar a los desaparecidos y recuperar cuerpos.

El medio que reportó la información destacó que el uso de embarcaciones de pequeño tamaño constituye la forma principal de desplazamiento en varias zonas rurales de Nigeria, ante la insuficiencia de infraestructura de caminos y puentes. En estas áreas, los habitantes recurren habitualmente a los ríos y lagos para transportar mercancías y pasajeros, siendo frecuente que los viajes se realicen en condiciones de sobrecupo y con precarias medidas de seguridad. Este contexto facilita que los accidentes acuáticos, con resultados fatales, sean habituales en regiones como Yobe.

Por otra parte, los informes oficiales subrayan la persistencia de fallas estructurales y la ausencia de regulaciones efectivas sobre el mantenimiento y la sobrecarga de este tipo de embarcaciones. Según detalló el secretario ejecutivo de la SEMA, estas prácticas incrementan la vulnerabilidad de los pasajeros frente a incidentes críticos. Los especialistas consultados por el mismo medio reforzaron la necesidad de implementar controles más estrictos y de mejorar la infraestructura para minimizar nuevos riesgos.

Las autoridades continúan con el despliegue de recursos en el área afectada, mientras se apoya logísticamente a las familias de las víctimas y se mantiene la vigilancia sobre el estado de salud de los supervivientes. La comunidad de Adiyani y otras localidades vecinas permanecen expectantes ante la evolución de las búsquedas y la actualización oficial del balance de víctimas. El accidente del estado de Yobe se suma a otros episodios similares reportados en diferentes puntos del país, evidenciando una problemática recurrente relacionada con el transporte acuático rural en Nigeria.

