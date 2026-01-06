Alba Muñoz habla del futuro juicio a su expareja, Antonio Tejado, por el robo a María del Monte: "Cuanto antes, mejor"

Alba Muñoz, ex pareja de Antonio Tejado, afirmó que el prolongado proceso judicial en torno al robo a María del Monte ha generado una “agonía muy grande” para los implicados y subrayó la importancia de que el juicio se celebre cuanto antes. Al ser consultada sobre la situación de Tejado y sus efectos en el entorno familiar, Muñoz insistió en que la dilación del proceso ha supuesto un importante desgaste emocional, según consignó El diario de Sevilla. Las declaraciones se producen en el marco de la reciente confirmación de que la Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado el último recurso de la defensa de Tejado, lo que determina que el acusado deberá sentarse en el banquillo junto con los demás procesados por este caso.

El medio El diario de Sevilla detalló que el tribunal andaluz consideró que la valoración de la credibilidad de las partes no corresponde en esta fase, remitiendo el asunto a la existencia indiciaria de hechos que pudieran ser constitutivos de delito. La Fiscalía ha formulado una solicitud de condena para Tejado de 30 años de prisión, tomando en cuenta la supuesta comisión de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada y cinco delitos de detención ilegal, de acuerdo con la información publicada por la misma fuente.

En la transmisión en directo para el programa ‘¡Vaya fama!’, Jorge Muñoz, redactor jefe local de El diario de Sevilla, proporcionó nueva información sobre la fecha prevista para la apertura del juicio oral. Según explicó, ningún acusado se encuentra en prisión, por lo que los jueces no consideran urgente la celebración del juicio. Por este motivo, se prevé que la vista judicial no inicie antes del otoño del próximo año, con posibilidades de que se efectúe en los últimos meses de 2026, e incluso en los primeros de 2027, indicó El diario de Sevilla.

El caso involucra a la cantante María del Monte, tía de Antonio Tejado y víctima del robo que originó el proceso. Fuentes cercanas a la investigación señalaron a El diario de Sevilla que Del Monte podría solicitar al juez que se le exima de coincidir en la sala con su sobrino, acogiéndose al derecho a no declarar en el mismo espacio o tiempo que uno de los acusados del asalto.

Al margen de los hechos judiciales, la atención se ha volcado también sobre el entorno personal de los protagonistas. Según informó El diario de Sevilla, Alba Muñoz participó en una reunión familiar al asistir, junto a su pareja actual y sus hijos, a la celebración del cumpleaños de la hija de Kiko Rivera, donde fue abordada por la prensa en relación con la situación de Tejado. Muñoz recalcó que el acusado se encuentra esperando la evolución del proceso y que continúa cumpliendo con sus obligaciones familiares conforme lo establecen estas fechas señaladas. Respecto a la relación actual con la madre de Tejado, Muñoz explicó que la interacción es correcta y centrada en el bienestar de su hija en común, sin cambios significativos en la dinámica familiar.

En declaraciones recogidas por El diario de Sevilla, Muñoz manifestó: “Yo creo que es una agonía muy grande y cuanto antes mejor”, refiriéndose a la necesidad de una pronta resolución. Sus palabras dan cuenta de la prolongada incertidumbre que afecta tanto a ella como a otras personas cercanas a Tejado, quienes aunque ya no compartan vínculos sentimentales, mantienen lazos por la familia que los une.

La causa figura como uno de los procesos de mayor relevancia reciente en la Audiencia Provincial de Sevilla, tanto por el perfil público de los implicados como por la naturaleza de los delitos imputados por la Fiscalía. Tal como expuso el tribunal, el análisis principal se orienta hacia los indicios suficientes de la comisión de ilícitos, descartando por ahora cualquier evaluación sobre los testimonios y versiones contrapuestas.

En este contexto, la situación sigue siendo objeto de seguimiento tanto por parte de la opinión pública como del entorno familiar del acusado. Mientras se acerca la fecha del juicio, las repercusiones emocionales continúan evidenciándose en las declaraciones de familiares y allegados, que mantienen sus rutinas mediáticas y sociales en medio de una prolongada espera para una resolución judicial definitiva, según la cobertura de El diario de Sevilla.