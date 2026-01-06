Agenda Informativa de Europa Press para este martes, 6 de enero

La programación del martes 6 de enero incluye el anuncio de los ganadores de dos prestigiosos premios literarios en Barcelona, con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, según detalló Europa Press. El acta se celebrará a las 20:30 en el hotel Palace, donde se darán a conocer los galardones del Premio Nadal de Novela, en su octogésima segunda edición, y del Premi Josep Pla, que alcanza su edición número cincuenta y ocho dedicada a la prosa en lengua catalana.

A lo largo del día, Madrid será escenario de dos actividades relevantes. A las 12:00 se prevé que los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a la Princesa Leonor, presidan el acto de celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real, según informó Europa Press. El evento contará con la asistencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La ceremonia tiene como motivo principal rendir homenaje a las Fuerzas Armadas, tradicionalmente enmarcada en el inicio del año militar y con la presencia de altas autoridades civiles y militares.

A esa misma hora, en la capital, se desarrollará el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026, que tendrá lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en la calle de Guzmán el Bueno, 137. Este sorteo constituye una de las principales tradiciones lúdicas del calendario español y mueve una considerable cifra de jugadores en todo el territorio, siendo el segundo más relevante después de la Lotería de Navidad. Europa Press recordó que la lotería es seguida masivamente por la ciudadanía y que los resultados suelen influir notablemente en la actividad económica del día.

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto asistir en París a una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que se celebrará a las 15:00 en el Palacio del Elíseo, en la Rue du Faubourg Saint-Honoré, 55. Como anticipó Europa Press, Sánchez participará previamente en la fotografía oficial de los líderes asistentes. El encuentro se enmarca dentro del apoyo internacional y coordinación de esfuerzos relacionados con la situación en Ucrania, una cuestión que figura de manera destacada en la agenda exterior del Ejecutivo español.

Tal como especificó Europa Press, la jornada abarca una agenda diversa, que combina actos institucionales, eventos internacionales y actividades culturales. Todos los actos previstos cuentan con la asistencia de figuras relevantes de la política, la cultura y la sociedad, lo que refuerza el interés mediático y ciudadano en la cobertura de estos acontecimientos.

El programa detallado refleja la presencia de autoridades nacionales en actividades tanto en el plano nacional como internacional, además de resaltar el peso de las tradiciones como la Pascua Militar y los sorteos oficiales. Los galardones literarios, por su parte, mantienen su relevancia en el calendario cultural de España, congregando a escritores y representantes del ámbito editorial y político en una convocatoria que, cada año, genera expectativas tanto en los participantes como en el público.