VÍDEO: Trump dice que EEUU está "a cargo" de Venezuela y elude hablar de elecciones o de liberar a presos políticos

Al ser interrogado sobre la magnitud de las reservas petroleras venezolanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el control y la gestión total de estos recursos recaerán en Washington. Según consignó Europa Press, Trump destacó la relevancia de la industria petrolera y la riqueza mineral de Venezuela, señalando que la intervención estadounidense tiene como prioridad la recuperación y desarrollo de estos sectores, por delante de discusiones sobre eventuales elecciones o la liberación de dirigentes encarcelados, cuestiones sobre las que declinó pronunciarse tras la captura de Nicolás Maduro.

Durante una comparecencia pública posterior a la operación militar que resultó en la detención de Maduro, Trump expresó que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela y sostuvo que el objetivo principal de su Gobierno es "arreglar" el país, con un enfoque especial en la restauración de la industria petrolera. "Estamos a cargo" de Venezuela, declaró, citado por Europa Press, al ser preguntado sobre la situación de poder tras el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta en funciones. El mandatario explicó que para Estados Unidos resulta clave obtener "acceso total (...) al petróleo y a otras cosas en su país" como parte central de la "reconstrucción" venezolana. Advirtió, al mismo tiempo, que si el nuevo Ejecutivo en Caracas se aparta de los lineamientos de la Casa Blanca, enfrentará consecuencias incluso "probablemente peor[es] que la de Maduro".

Europa Press detalló que Trump no descartó la posibilidad de nuevos movimientos militares en Venezuela, afirmando que la continuidad de la intervención estadounidense dependerá del comportamiento de las autoridades temporales. "Las fuerzas estadounidenses realizarán un segundo ataque" si el Gobierno interino "no se porta bien", manifestó el presidente, y agregó que la presencia militar estadounidense en el país sudamericano dependerá de las decisiones que tome la nueva administración instalada en Caracas tras la captura de Maduro.

Al referirse al estado actual de Venezuela, Trump insistió en que "el país está muerto", afirmó que ha sufrido de "una pésima administración" y subrayó que la producción y el flujo de petróleo se mantienen muy por debajo de su potencial. Añadió que el país debería recibir "más ingresos, más petróleo", y remarcó la necesidad de "grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura". El dirigente estadounidense describió un panorama de deterioro en los activos petroleros venezolanos, indicando que la infraestructura está "oxidada, podrida" y, en su mayor parte, "inutilizable", con equipamientos que calificó de "viejos" y "rotos".

Dentro de ese contexto, Trump alabó la labor de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela, señalando que "han hecho un buen trabajo", pero reconoció que las inversiones realizadas hasta ahora han sido insuficientes para revertir el colapso industrial. Explicó, según Europa Press, que diversas compañías "están listas para entrar" en Venezuela y que "tienen muchísimas ganas". Según su interpretación, estas empresas serán las responsables de representar los intereses estadounidenses en la rehabilitación del sector energético venezolano.

En la referencia a los recursos naturales, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, detalló que Venezuela posee, además de grandes reservas de crudo, importantes depósitos de acero, aluminio y una variedad de minerales críticos. Lutnick afirmó, en declaraciones reproducidas por Europa Press, que Venezuela tiene "una gran historia minera que se ha deteriorado", y calificó la riqueza natural venezolana como un legado de una economía alguna vez relevante a nivel mundial, ahora devastada, que Trump pretende "arreglar y restaurar".

Al ser preguntado sobre la fecha de posibles elecciones en Venezuela, Trump afirmó que esa cuestión no figura entre las prioridades actuales de su Gobierno, sugiriendo que primero se deben encarar tareas de reconstrucción. "Nos centraremos más en arreglarlo (el país)", respondió sobre los comicios, mientras que sobre la posible liberación de presos políticos, respondió que "todavía no hemos llegado a eso". De esta manera, Trump dejó en claro que los objetivos inmediatos de su administración están enfocados en el control y la reactivación económica, con especial énfasis en la explotación de los recursos petroleros y minerales, antes que en abrir procesos políticos inclusivos o promover la reconciliación en materia de derechos humanos.

Los comentarios y anuncios realizados por el presidente estadounidense se produjeron menos de 48 horas después de la captura de Nicolás Maduro, en el marco de la instalación de Delcy Rodríguez como presidenta en funciones. Trump destacó, de acuerdo con Europa Press, que la colaboración del nuevo Gobierno venezolano será determinante para decidir el rumbo de la intervención estadounidense y la naturaleza de la relación bilateral. Insistió en que, si el Ejecutivo interino no sigue la agenda de la Casa Blanca, no se descarta una escalada, incluyendo una mayor presencia militar.

La misma comparecencia dejó constancia de que la visión estratégica de Washington hacia Venezuela prioriza la restauración de la infraestructura petrolera y minera, la reorientación del flujo de capital hacia estos sectores y la gestión directa de los recursos energéticos venezolanos por parte de empresas estadounidenses. Sobre la situación de los derechos civiles y políticos, así como sobre la futura convocatoria a elecciones, la administración Trump se mantiene sin anuncios ni compromisos claros, orientando su discurso a la recuperación económica bajo la tutela estadounidense.

Europa Press puso a disposición imágenes de la intervención pública de Trump, accesibles a través de una plataforma en línea indicada en su reporte.