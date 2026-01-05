Toyota vende más de 2,51 millones de vehículos en Estados Unidos en 2025, un 8% más que en 2024

La apertura de la nueva planta de baterías que Toyota puso en marcha en Carolina del Norte durante 2025, acompañada de una inversión próxima a los 14.000 millones de dólares (11.969 millones de euros) y la generación de hasta 5.100 puestos de trabajo en Estados Unidos, marcó un hito para la compañía japonesa en su estrategia de electrificación y fabricación local. Esta decisión industrial coincidió con el mayor registro histórico de ventas de vehículos electrificados para Toyota y su marca de lujo Lexus en Norteamérica, según informó la empresa este lunes.

Según detalló Toyota, las ventas totales en el mercado estadounidense alcanzaron los 2,51 millones de vehículos durante 2025, lo que implica un crecimiento del 8% frente a los resultados obtenidos el año anterior. El medio consignó que casi la mitad de las unidades vendidas, específicamente el 47%, fueron modelos electrificados, lo que representa aproximadamente 1,18 millones de vehículos y un incremento del 17,6% respecto a 2024. El avance en la comercialización de este tipo de vehículos acompañó la expansión de inversiones y modernización de las fábricas de la compañía en territorio estadounidense.

Dentro de las cifras desagregadas por marca, la división principal Toyota totalizó ventas de 2.147.811 vehículos en el cierre de 2025, con un avance del 8,1% en volumen interanual. La preferencia por vehículos electrificados dentro de la marca llegó al 49%, equivalente a 1,05 millones de unidades, lo que supone un crecimiento del 19% en relación con el año pasado. Este desempeño permitió a Toyota concretar su cuarto mejor año de ventas históricas en Estados Unidos y obtener el mejor registro desde 2017, de acuerdo con la información publicada por la empresa.

Por su parte, Lexus, la marca de lujo del grupo, anotó un volumen de 370.260 vehículos comercializados en 2025, que equivale a una mejora del 7,1% respecto a los doce meses anteriores, según precisó la compañía japonesa. Este dato constituye el mejor resultado absoluto anual para Lexus en ese país. Dentro de este segmento, los vehículos electrificados representaron el 35,6% de las ventas, alcanzando las 131.851 unidades, cifra que supera en 7,2% el desempeño del año anterior y establece un récord para la marca en este tipo de motorizaciones, según reportó Toyota.

El avance de las ventas y la apuesta en plantas e innovación han ido de la mano. Además de la instalación de la fábrica de baterías, Toyota efectuó una inversión de 912 millones de dólares (779 millones de euros) en cinco plantas de fabricación ubicadas en Estados Unidos durante 2025. Estas inversiones permitieron agregar 252 empleados adicionales, conforme al compromiso público de destinar 10.000 millones de dólares (8.549 millones de euros) al desarrollo industrial dentro de Estados Unidos durante un período de cinco años, de acuerdo con los informes difundidos por la automotriz.

El vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automotrices de Toyota Motor North America, Andrew Gilleland, destacó mediante un comunicado: “Agradecemos la excelente respuesta de nuestros clientes de Toyota en 2025, lo que refleja nuestro firme compromiso con la asequibilidad y la variedad”. Esta declaración refleja el enfoque corporativo en diversificación de productos y en facilitar el acceso a vehículos electrificados.

La expansión en la producción y venta de vehículos electrificados por parte de Toyota en Estados Unidos responde tanto a la demanda creciente de unidades con bajas o nulas emisiones como a su plan de establecer un polo tecnológico e industrial en la región. Las iniciativas anunciadas y ejecutadas en 2025, según publicó el grupo Toyota, apuntalan la capacidad del fabricante japonés para incrementar su presencia en segmentos clave, favoreciendo la creación de empleo y la modernización de los procesos productivos asociados.

El crecimiento de las ventas y el aumento en la proporción de automóviles electrificados posicionan a Toyota y Lexus como actores relevantes en la transición industrial de la movilidad en América del Norte, según informó la compañía. La decisión de diversificar la producción y reinvertir en infraestructura y puestos de trabajo refuerza la estrategia corporativa enfocada en sostenibilidad de largo plazo, como muestra la serie de inversiones en plantas y desarrollo de nuevas tecnologías.

Este cúmulo de acciones y resultados en ventas, detalló Toyota, refleja un cambio en la preferencia de los consumidores estadounidenses y el éxito de la automotriz japonesa al adaptar su portafolio de productos a las tendencias globales hacia la electrificación.