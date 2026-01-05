Sanders (KTM) se impone a Canet (KTM) en la tercera etapa en motos del Dakar y se pone líder

En la clasificación general de la categoría de motos del Rally Dakar 2026, el liderazgo cambió de manos tras la jornada disputada este lunes entre Yanbu y Alula, en Arabia Saudita. Según consignó el medio fuente, el australiano Daniel Sanders, a bordo de una moto KTM, se posicionó en la punta del certamen al imponerse en la tercera etapa, desbancando así al español Edgar Canet, quien llegaba como líder tras triunfar en las dos primeras jornadas.

El trayecto de la etapa, que comprendió 400 kilómetros de especial, representó un desafío clave para los principales competidores de la clasificación. De acuerdo con el reporte, Sanders logró consolidar su ventaja al conseguir su décima victoria parcial en la historia del Dakar. Esta actuación lo ubicó por delante de Canet, también piloto de KTM, que arribó en segundo lugar, a solo un minuto y treinta y seis segundos del australiano, y cedió el liderato general.

El ritmo impuesto por los corredores de KTM se mantuvo durante la mayor parte de la etapa. Tanto Sanders como Canet establecieron una lucha en la que marcaron distancias con el resto de la competición. Sanders, tras alcanzar la meta en Alula, pasó al comando absoluto de la general. Canet, quien se había llevado las primeras dos etapas de la presente edición, no pudo retener la primera posición y quedó relegado, manteniéndose no obstante entre los favoritos.

Más atrás en la clasificación de la etapa se ubicaron los representantes de Honda. El estadounidense Ricky Brabec finalizó tercero, mientras que el español Tosha Schareina se colocó cuarto. Estos resultados reflejan la competitividad entre las dos marcas principales en la categoría de motos: KTM y Honda, con una diferencia notoria respecto al resto del pelotón en esta tercera jornada, según detalló el medio fuente.

El desarrollo de la jornada se caracterizó por un dominio prolongado de Sanders junto a Canet, quienes se alternaron en las posiciones de cabeza durante distintos tramos del exigente recorrido desértico. El australiano, actual campeón del 'raid', aprovechó su experiencia y regularidad para establecer un ritmo que gradualmente le permitió abrir una ventaja sobre su compañero de equipo y el resto de los perseguidores.

En la llegada a Alula, la nueva general dejó a Sanders en lo más alto, mientras que Canet descendió a la segunda posición. Tanto Brabec como Schareina confirmaron su buen arranque en la competencia al situarse entre los cuatro primeros de la etapa, consolidando así sus posibilidades en la clasificación si mantienen la regularidad en las próximas jornadas.

El resultado de esta tercera etapa introduce cambios significativos en la lucha por el título, principalmente debido al intercambio de posiciones entre los pilotos líderes de KTM. La carrera en Arabia Saudita sigue mostrando etapas exigentes en las que la estrategia, el manejo del terreno y la resistencia física de los corredores resultan determinantes para el desenlace general. Las actuaciones de Sanders y Canet anticipan una competencia marcada por la mínima diferencia en tiempos y por la alternancia en la cabeza de la tabla, según publicó el medio fuente.

El Rally Dakar 2026 avanza hacia sus siguientes jornadas manteniendo altas expectativas sobre la rivalidad entre KTM y Honda, así como sobre las estrategias que desplieguen los principales pilotos a lo largo de los distintos paisajes desérticos de Arabia Saudita.