Qualcomm presenta nuevos procesadores Dragonwing para la computación en el borde e impulsar la adopción de la robótica

El anuncio sobre la arquitectura robótica integral de Qualcomm, que incorpora hardware, software e inteligencia artificial para dirigir robots de propósito general en entornos domésticos, industriales y humanoides, introduce un nuevo enfoque en el despliegue de la robótica avanzada en sectores clave como la manufactura, el comercio minorista y la logística. Según publicó Europa Press, Qualcomm presentó en CES 2026 una nueva generación de procesadores bajo la denominación Dragonwing, enfocados en potenciar la computación avanzada en el borde y ampliar el alcance de la automatización y la inteligencia artificial en distintos dispositivos y vehículos.

De acuerdo con Europa Press, la serie Dragonwing IQ10 se convierte en el núcleo de esta arquitectura robótica, integrando soporte para tecnologías de percepción, planificación de movimiento y modelos de inteligencia visual. Esto permite a los sistemas de robótica manipular objetos y entornos físicos, además de facilitar la interacción dinámica con el mundo real. Qualcomm señaló que la colaboración con fabricantes de distintas áreas responde al objetivo de acelerar la adopción de soluciones robóticas sofisticadas en industrias que requieren automatización y eficiencia operativa, tales como el sector logístico, el comercio minorista y las líneas de manufactura.

Europa Press detalló que la empresa también reforzó su oferta para el internet de las cosas (IoT) al incorporar los desarrollos y productos de empresas adquiridas en los últimos dieciocho meses, como Augentix, Arduino, Edge Impulse, FocusAI y Foundries.io. El nuevo catálogo de soluciones para IoT fusiona procesadores, software, servicios y herramientas orientadas a distintos sectores y tamaños de organizaciones. Qualcomm explicó que con estas herramientas, compañías de muy diversa actividad obtienen la capacidad de extraer valor de la inteligencia artificial y la computación descentralizada, aprovechando arquitecturas que soportan de manera unificada Linux, Windows y Android.

En ese marco, la compañía introdujo dos series de procesadores para el internet de las cosas: Dragonwing Q-7790 y Q-8750. Como consigna Europa Press, el modelo Q-7790 está dirigido a dispositivos de uso cotidiano, como cámaras inteligentes de vigilancia y televisores habilitados con IA, mientras que el Q-8750 responde a las demandas de drones, centros multimedia y sistemas de visión multigángulo. El procesador Dragonwing Q-8750 ha sido configurado para operaciones de alto rendimiento, integrando un motor de inteligencia artificial que alcanza los 77 billones de operaciones por segundo (77 TOPS), compatible con precisión INT4, INT8, INT16 y FP16, lo que permite ejecutar inferencia en tiempo real y suprime la dependencia de la nube para aplicaciones críticas.

La arquitectura del procesador Dragonwing Q-8750 soporta hasta doce cámaras físicas y cuenta con tres procesadores de señal de imagen de 48 megapíxeles. En paralelo, el Dragonwing Q-7790 permite procesamiento local de IA con un rendimiento de 24 TOPS, lo que fortalece la capacidad multimedia sin conectar a servidores remotos. Este chip facilita resolución dual 4K a 60 cuadros por segundo (fps), codificación 4K60, decodificación de vídeo 4K120 e incluye soporte para el códec de hardware AV1.

La integración de la tecnología Augentix refuerza la especialización de Qualcomm en procesadores optimizados para cámaras inteligentes y sistemas de visión de bajo consumo energético. Según informó Europa Press, también se encuentra la plataforma “Qualcomm Insight Platform”, que ofrece un espacio para el análisis unificado y en tiempo real de información originada en sistemas de cámaras y seguridad, utilizando motores alimentados por inteligencia artificial para la computación en el borde y modelos de interacción conversacional.

En lo referente a servicios de posicionamiento, Qualcomm presentó una red de localización que suma más de 9.000 millones de puntos de acceso Wi-Fi y supera los 100 millones de torres de telefonía. Estos recursos, combinados con la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE) y, de ser necesario, sistemas de posicionamiento satelital, mejoran la precisión y cobertura de la geolocalización para aplicaciones industriales y comerciales, apuntó Europa Press.

Entre las novedades en IoT, Edge Impulse se añadió a la solución Qualcomm Dragonwing AI On-Prem Appliance, lo que otorga a las organizaciones la posibilidad de implementar modelos de inteligencia artificial de gran escala, de hasta 120.000 millones de parámetros, sobre infraestructuras locales que priorizan la seguridad de los datos y la escalabilidad de los despliegues, según detalló Europa Press.

En el ámbito de la automoción, la tecnológica estadounidense subrayó la colaboración que mantiene desde hace una década con Google, con el fin de facilitar el desarrollo e implementación de innovaciones tecnológicas dentro del sector automotor. Ambas empresas desarrollaron un marco de integración para combinar las soluciones Snapdragon Digital Chassis con el software para vehículos producido por Google, creando una plataforma unificada que permite acelerar la adopción de sistemas basados en Android Automotive. Europa Press especificó que con esta integración se incorporan agentes conversacionales alimentados por inteligencia artificial, impulsados por Gemini Enterprise, que dotan a los vehículos de funciones conectadas y de personalización en tiempo real, como la gestión de asistentes virtuales activos por medio de comandos de voz.

Además, Qualcomm confirmó la incorporación de la plataforma virtual Snapdragon vSoC en Google Cloud, proporcionando a fabricantes de automóviles la posibilidad de diseñar, probar y validar el software de los vehículos en la nube, utilizando los procesadores Google Axion C4A metal, publicó Europa Press. Este conjunto de soluciones tiene como objetivo agilizar el desarrollo de vehículos inteligentes, eficientes y conectados, dentro de un entorno que centraliza tanto las aplicaciones como las actualizaciones y la interacción con los sistemas inteligentes.

Europa Press remarcó que la estrategia de Qualcomm con las plataformas Dragonwing y su portafolio de soluciones sirve para mostrar la apuesta de la compañía para redefinir la inteligencia artificial aplicada a sectores estratégicos. Esta presentación en el CES 2026 refleja la intención de Qualcomm de escalar las capacidades de computación y automatización desde el borde hasta la nube, abarcando desde dispositivos personales hasta sistemas industriales complejos y soluciones para la automoción.