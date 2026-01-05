Previa del Estrella Roja - Valencia Basket

La solidez del Estrella Roja en casa ha formado parte de su campaña en la Euroliga, con un registro de ocho triunfos en diez partidos ante su afición, y únicamente el Barça y el EA7 Emporio Armani Milán han conseguido salir victoriosos de la Aleksander Nikolic Hall en esta temporada. Bajo ese contexto, el Valencia Basket afronta este martes un desafío fundamental en Belgrado que, según informó Europa Press, representa el inicio de la segunda vuelta de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, donde defenderá su posición de líder frente a uno de los rivales más consistentes cuando juega como local.

De acuerdo con Europa Press, el equipo dirigido por Pedro Martínez figura a la cabeza de la competición, igualado en balance con el Hapoel Tel Aviv, ambos con trece victorias y seis derrotas. El conjunto 'taronja' ha destacado en un torneo caracterizado por su extrema competitividad, superando a varios rivales directos y desplegando un estilo de juego ofensivo que le ha permitido ser considerado aspirante a los puestos de honor y a una posible clasificación para la Final a Cuatro. Ahora, comienza una fase decisiva con dos encuentros de alto nivel: primero como visitante ante el Estrella Roja y, dos días después, recibiendo al AS Monaco en el Roig Arena.

Valencia Basket llega en buena forma tras sumar cinco triunfos consecutivos en todas las competiciones, incluyendo dos victorias en la Liga Endesa donde superó los cien puntos en cada juego. Destaca el partido más reciente fuera de casa, en el que el equipo impuso una marca histórica tras anotar setenta y nueve puntos en la segunda mitad frente al Surne Bilbao Basket, logrando un total de ciento dieciséis puntos.

El Estrella Roja, que ocupa el noveno puesto con once victorias y ocho derrotas, ha perdido parte del impulso con el que comenzó la temporada. El medio Europa Press detalló que, después de encadenar siete victorias consecutivas y situarse en la parte alta de la clasificación, los de Sasa Obradovic han caído en cuatro de sus últimos siete compromisos en la Euroliga. El equipo serbio, sin embargo, incrementa su rendimiento ante su público, donde sus números ofensivos se mantienen sólidos.

El enfrentamiento previo entre ambos equipos en la presente campaña terminó con victoria para el Valencia Basket en el Roig Arena por 76-73. En ese partido, el cuadro serbio fue el único capaz hasta la fecha de contener la ofensiva 'taronja', dejándola en su menor anotación de la temporada. No obstante, el esfuerzo no fue suficiente y acabó perdiendo en tierras españolas.

Hasta este momento, el Valencia Basket nunca ha logrado vencer al Estrella Roja como visitante en la Euroliga tras seis intentos. Sí logró hacerlo en dos ocasiones en la EuroCup, ambas en la Sala Pionir, el actual Aleksander Nikolic Hall, que sustituye de manera temporal al Belgrado Arena como escenario de los encuentros en la ciudad. Esta cancha supone un ambiente de especial dificultad para los equipos visitantes, por la cercanía y la presión de la afición local.

Europa Press consignó que el Estrella Roja afronta este duelo con la plantilla afectada por las ausencias de Ty Carter, Isaiah Canaan y Joel Bolomboy. A pesar de ello, la producción ofensiva del equipo sigue superando los ochenta y cinco puntos de promedio por partido, gracias a la distribución y liderazgo de jugadores como Jordan Nwora, que registra 17,5 puntos por encuentro, Chima Moneke con 14,4 puntos y 7,7 rebotes, y Codie Miller-McIntyre, quien suma 13,8 puntos y reparte 6,6 asistencias por juego. El reparto del balón también se refleja en las 18,9 asistencias que acredita el equipo por enfrentamiento.

Las estadísticas demuestran el ritmo ofensivo de ambos equipos de cara al enfrentamiento. El Valencia Basket, reforzado por su capacidad anotadora y un estilo dinámico, buscará romper la racha negativa en Belgrado y sostenerse en la cima de la clasificación. Por el contrario, el Estrella Roja intentará revalidar su fortaleza como local y escalar posiciones en la tabla, mientras lucha con una plantilla mermada por lesiones.

Respecto a la alineación titular, Europa Press informa que el Valencia podría iniciar el encuentro con Montero, Badio, Taylor, Pradilla y Reuvers. Entre los suplentes se encontrarán Thompson, López-Arostegui, Puerto, Moore, Key, Costello, Sako y De Larrea. El Estrella Roja probablemente partirá con Miller-McIntyre, Butler, Kalinic, Moneke y Motiejunas; en el banquillo estarán Nwora, Dobric, Ojeleye, Dos Santos, Davidovac, Izundu, Graham y Miljenovic. El partido será arbitrado por Difallah, Pastusiak y Udyanskyy.

La cita se celebrará en la Aleksander Nikolic Hall de Belgrado a las 20.00 horas, con transmisión prevista a través de Movistar+ Deportes 3, según informó Europa Press. Con la doble jornada en ciernes y el desafío ante el AS Monaco en el horizonte, el Valencia Basket inicia una fase clave en la que cada resultado puede ser determinante en la carrera hacia los grandes objetivos continentales.